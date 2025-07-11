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ÖSYM KPSS 2025/1 TERCİH KILAVUZU: KPSS yerleştirme tercihleri başladı mı, nitelik kodları ne anlama geliyor?

ÖSYM KPSS 2025/1 TERCİH KILAVUZU: KPSS yerleştirme tercihleri başladı mı, nitelik kodları ne anlama geliyor?

13:0611/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM’nin merkezi yerleştirme takvimi doğrultusunda KPSS 2025/1 tercih süreci başladı. Adaylar, yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki tercih işlemleri nasıl yapılacak? Kadro ve pozisyon dağılımı nasıl şekillendi?

KPSS 2025/1 merkezi atama dönemi resmen başladı. ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzu ile birlikte kamuya alınacak memur kadroları belli oldu. Adaylar, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte KPSS 2025/1 tercih takvimi, başvuru adımları ve kadro detayları…

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI!

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu ile işlemlerini yapıyor.

KPSS tercih işlemleri 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

KPSS 2025/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

KPSS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından açıklandı

KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar KPSS tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yapacak. Yerleştirme taleplerinin kurumlarca bildirilme tarihi 24 Mart-26 Nisan olacak. KPSS 2025/2 tercihleri ise 18-25 Aralık tarihlerinde alınacak.

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