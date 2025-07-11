ÖSYM KPSS 2025/1 TERCİH KILAVUZU: KPSS yerleştirme tercihleri başladı mı, nitelik kodları ne anlama geliyor?

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI!

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu ile işlemlerini yapıyor.