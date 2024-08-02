Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri, bu yıl 25 Temmuz'da başlamış olup, başvurularda artık son günlere girildi. YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan yararlanarak üniversite tercihi yapan adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM sisteminden hangi tarihe kadar yapabileceklerini merak ediyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

1 / 8 Üniversite adayları için 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi sürüyor. Bu yıl, YKS'ye toplamda 3 milyon 120 bin 870 aday başvuruda bulundu ve sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katıldı. Tercihlerin ardından yapılacak yerleştirme işlemleri, üniversite adaylarının hangi programlara yerleştirileceğini belirleyecek. Yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra, üniversite kayıtları başlayacak ve adaylar, tercih ettikleri bölümlere kayıt yaptırarak üniversite eğitimine adım atacak.

2 / 8 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK? Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

3 / 8 Tercih işlemleri, 2 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

4 / 8 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

5 / 8 Öte yandan daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

6 / 8 Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

7 / 8 Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.