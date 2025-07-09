Pegasus, seyahatseverlerin merakla beklediği indirimli bilet kampanyalarına bir yenisini ekledi. Temmuz 2025 dönemi için Kıbrıs uçuşlarında geçerli olmak üzere, ikinci kişiye sadece 1 Euro'ya bilet alma fırsatı sunan dikkat çekici bir kampanya başlatıldı. Peki Pegasus Kıbrıs indirimli bilet nasıl alınır, hangi tarihlerde geçerli?İşte, Pegasus kampanyası hakkında tüm detaylar...
Temmuz 2025 Pegasus indirimli bilet kampanyası detayları merak konusu oldu. Pegasus Hava Yolları, 12–27 yaş arasındaki gençlere yönelik cazip bir Kıbrıs kampanyası başlattı. Açıklanan tarihler arasında geçerli olan kampanya ile Pegasus Genç BolBol üyeleri, Kıbrıs uçuşlarında birbirinden avantajlı fırsatlardan yararlanabilecek. Peki, Pegasus Kıbrıs indirimli bilet nasıl alınır, hangi tarihlerde geçerli? İşte, Pegasus kampanya detayları.
PEGASUS 2025 TEMMUZ KIBRIS KAMPANYASI
Pegasus, Kıbrıs'a direkt uçuşlarda geçerli olacak şekilde ikinci bileti 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Ek olarak, 4-6 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs direkt uçuşlarında Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı ve 12 kiloluk uçak altı bagajı hakkı yüzde 50 indirimli olarak sunulacak.
PEGASUS KIBRIS KAMPANYASI TARİHİ NE ZAMAN?
Pegasus, Kıbrıs kampanyası 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde geçerli olacak. Kampanya 17 Temmuz – 30 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kıbrıs direkt uçuşlarında geçerli.
PEGASUS KAMPANYA ŞARTLARI NEDİR?
- Kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
- Kampanyadan bir kişi birden fazla kez yararlanabilir.
- Her bir yolcu için, biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı adedi her bir bagaj türü için (1) adet ile sınırlıdır.
- Kıbrıs uçuşlarında her bir uçuş için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirlerimiz uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına verebilir.
- Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili değişiklik, iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen değişiklik, iptal ve iade şartlarına tabidir (indirimli tutar üzerinden).
- Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir. Bağlı üyeliklere ilişkin kurallar saklıdır.
- Pegasus, Kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma ve işbu Kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.
- Kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır.