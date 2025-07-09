PEGASUS KAMPANYA ŞARTLARI NEDİR?

- Kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.

- Kampanyadan bir kişi birden fazla kez yararlanabilir.

- Her bir yolcu için, biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı adedi her bir bagaj türü için (1) adet ile sınırlıdır.

- Kıbrıs uçuşlarında her bir uçuş için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirlerimiz uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına verebilir.