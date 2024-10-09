Prim gün sayısı 3600 ile 4400 olana emeklilik müjdesi! Az primle erken emeklilik fırsatı: İşe girişi 2008 sonrası olanlar...

Engelli Memura Emeklilik Var mı?

Memurlar da, Bağ-Kur'lular gibi 1 Ekim 2008 sonrasında bu haktan yararlanmaya başlamışlardır. Bu tarihten önce kamu sektöründe çalışmaya başlayan ve en az %40 engellilik raporu olan memurlar, en az 5400 gün prim ödemesi şartıyla emekli olabilmektedir. Ayrıca, 1 Ekim 2008'den sonra göreve başlayan ve engellilik oranları %40 ve üzerinde olan memurlar da erken emeklilik şartlarından faydalanabilirler.