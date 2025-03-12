Ramazan Bayramı ne zaman 2025: Bayrama kaç gün kaldı? Tatil kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı için araştırmalar hızlandı. Mübarek üç aylardan Ramazan ayının yarısına yaklaşılmasıyla birlikte bayrama kaç gün kaldığı da merak edilen konuların başında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde de yer alan bilgilere göre, 2025 Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Bu sene Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.
Müslümanlar için oldukça önemli yeri olan mübarek Ramazan ayının yarısına yaklaşıldı. Ramazan Bayramı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle tatil planı yapmayı düşünenler bu sene Ramazan Bayramı'nın kaç gün olacağını araştırmaya devam ediyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı ile ilgili merak edilenler.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde 2025 dini günler takvimi paylaşılmıştı. Buna göre, 2025 Ramazan Bayramı Arefesi 29 Mart, bayramın 1. günü ise 30 Mart Pazar gününe denk gelmektedir. Bugün (12 Mart 2025) itibarıyla Ramazan Bayramına 18 gün kaldı.
DİNİ BAYRAMLAR
Bilindiği gibi bayram, sevinç ve neşe günü demektir. Ötedenberi her milletin birçok
millî günleri, târihî hâtıralarını canlandıran bayramları bulunmaktadır. Aynı şekilde bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bayramlar, inananlar üzerinde çok müspet tesirler meydana getirir, dini şuur ve duygularını kuvvetlendirir. İnsanlara yeni bir heyecan ve çalışma zevki kazandırır.
Bayramların, millî ve dinî duyguların, inanışların pekişmesi, taze ve canlı tutulması
fonksiyonu yanında, toplumun birlik ve beraberliğini sağlamada ve bunun bireylerin
bilincinde yer etmesinde de büyük önemi vardır. Gerçekten dinî bayramlar, insanlar arasında kaynaşmanın, dostlukları ve ahbaplıkları ilerletmenin bir yolu olarak belli bir öneme sahip oldukları gibi, dinî duygu ve şuurun sosyal hayatta tazelenmesinin de bir vesilesidir. Dinî Bayramlarımız İslam Dininde iki büyük bayram vardır. Ramazan ve Kurban Bayramı. Kaynaklarımızda, Ramazan Bayramına "îdu’l-fıtr", Kurban Bayramına ise, "îdu’l-edhâ" denilmektedir.
قدم رسول هللا المدينة و لهم يومان يلعبون فيهما
Sevgili Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiklerinde, Medinelilerin eğlendikleri iki
günleri vardı. Peygamberimiz (a.s.);
فقال ما هذان اليومان
"Bu günler nedir? Diye sordu" Medineliler;
قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية
"Biz câhiliyye döneminden beri bu günlerde eğleniriz” dediler. Bunun üzerine
Peygamberimiz;
فقال رسول هللا ان هللا قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم االضحى و يوم الفطر
"Allah size, o iki gün yerine daha hayırlı iki bayram vermiştir. Bunlar Ramazan ve
Kurban Bayramlarıdır” buyurmuştur.
Ramazan ve Kurban bayramları hicretin ikinci yılından itibaren kutlanmaya
başlanmıştır. O günden beri kutlana gelen bu iki bayram, Müslüman milletlerin aynı zamanda millî bayramları haline gelmiştir.
Bayram Günlerini Nasıl Geçirmeliyiz ve Neler Yapmalıyız?
Her iki bayram da bayram namazı ile başlar. Sahabeden Berâ ibn Âzib’in naklettiğine
göre Hz. Peygamber bu hususu, okuduğu bir bayram hutbesinde şöyle ifade buyurmuşlardır:
ان اول ما نبدء به من يومنا هذا ان نصليثم نرجع فننحرفمن فعل فقد اصاب سنتنا
“Bu günümüzde yapacağımız ilk iş namaz kılmamızdır. Sonra döner kurban keseriz. Her kim böyle yaparsa şüphesiz bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur.”