Ramazan Bayramı ne zaman 2025: Bayrama kaç gün kaldı? Tatil kaç gün olacak?

DİNİ BAYRAMLAR





Bilindiği gibi bayram, sevinç ve neşe günü demektir. Ötedenberi her milletin birçok

millî günleri, târihî hâtıralarını canlandıran bayramları bulunmaktadır. Aynı şekilde bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. Bayramlar, inananlar üzerinde çok müspet tesirler meydana getirir, dini şuur ve duygularını kuvvetlendirir. İnsanlara yeni bir heyecan ve çalışma zevki kazandırır.





Bayramların, millî ve dinî duyguların, inanışların pekişmesi, taze ve canlı tutulması

fonksiyonu yanında, toplumun birlik ve beraberliğini sağlamada ve bunun bireylerin

bilincinde yer etmesinde de büyük önemi vardır. Gerçekten dinî bayramlar, insanlar arasında kaynaşmanın, dostlukları ve ahbaplıkları ilerletmenin bir yolu olarak belli bir öneme sahip oldukları gibi, dinî duygu ve şuurun sosyal hayatta tazelenmesinin de bir vesilesidir. Dinî Bayramlarımız İslam Dininde iki büyük bayram vardır. Ramazan ve Kurban Bayramı. Kaynaklarımızda, Ramazan Bayramına "îdu’l-fıtr", Kurban Bayramına ise, "îdu’l-edhâ" denilmektedir.