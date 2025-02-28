Ramazan ayına ulaşmanın heyecanını yaşayanlar, Ramazan tebirk mesajları ile birbirlerine hayırlı olması dileklerini iletiyor. Bu sene yirmi dokuz gün sürecek olan Ramazan ayı için hoşgeldin Ramazan mesajları sıkça paylaşılanlar arasında. En güzel, anlam dolu, dualar içeren mesajlar ile sizler de bu özel ay için mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hem görsel olarak hem de kısa mesajlar ile paylaşımlar yapılabilmekte. İşte 2025 yılına özel Ramazan mesajları.

1 /7 Müslümanlar için yılın en değerli ayı olan Ramazan bu sene 1 Mart'ta başlayacak. Ramazan heyecanını en güzel mesajlar ile paylaşmak isteyenler, hoşgeldin Ramazan mesajını sevdiklerine iletmek için araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle farklı görseller ve yeni Ramazan tebrik mesajlarını araştıranlar için mümkün olan en yeni ve anlamlı mesajları sayfamızda hazırladık. İşte 2025 yılının Ramazan mesajları.

2 /7 RAMAZAN MESAJLARI 2025

"On bir ayın sultanı Ramazan ayı, huzur ve bereket getirsin. Dualarınız kabul, sofralarınız bereketli olsun!"

"Ramazan ayının tüm güzellikleri sizinle olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir Ramazan geçirmenizi dilerim."

3 /7 "Rabbim, dualarımızı kabul buyursun, günahlarımızı affetsin ve Ramazan ayının bereketini tüm hayatımıza yaymasını nasip etsin. Hayırlı Ramazanlar!"

"Ramazan ayında edilen dualar kabul, tövbeler makbul, gönüller huzurlu olsun. Rabbim hepimizi hayırlara ulaştırsın. Hayırlı Ramazanlar!"



4 /7 "Bu mübarek ayda gönülleriniz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar!"

5 /7 "Ya Rabbi! Bu mübarek Ramazan ayında bizleri affına mazhar olan, duaları kabul edilen kullarından eyle. Kalbimizi huzurla, sofralarımızı bereketle doldur. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun!"

6 /7 "Allah’ım! Ramazan ayının feyziyle kalplerimize huzur, dualarımıza kabul, günahlarımıza mağfiret nasip eyle. Hayırlı Ramazanlar dilerim."

"Ya Rab! Bu mübarek ayda bizlere sağlık, huzur ve mutluluk ver. Dualarımızı kabul et, oruçlarımızı makbul eyle. Hayırlı Ramazanlar!"