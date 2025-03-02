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Sabah ezanı kaçta okunacak? 3 Mart Ramazan imsakiyesi 2025 sahur vakti imsak saati

Sabah ezanı kaçta okunacak? 3 Mart Ramazan imsakiyesi 2025 sahur vakti imsak saati

17:032/03/2025, Sunday
G: 2/03/2025, Sunday
Yeni Şafak
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<p>Sahur vakti imsak ve sabah ezan saati</p>
Sahur vakti imsak ve sabah ezan saati

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar için sahur vakti ve imsak, günün en önemli zaman dilimleridir. Sabah ezanı kaçta okunacak sorusu, bu nedenle sahur hazırlıklarının ve oruca başlama vaktinin belirlenmesinde kritik bir rol oynar. İmsak vakti, aynı zamanda sabah namazının da başlangıç zamanıdır ve bu nedenle büyük bir titizlikle takip edilir.

Sahur vakti, imsak saatine kadar devam eder ve bu süre zarfında oruç tutacak kişiler yemeklerini yerler. İmsak kaçta sorusu, sahurun ne zaman sona ereceğini öğrenmek isteyenler için önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye, her il için imsak ve sabah ezanı saatlerini detaylı olarak sunar.

Sabah ezanı, imsak vaktinin girmesiyle birlikte okunur ve günün ilk namazı olan sabah namazının vaktinin geldiğini duyurur. Sabah ezanı kaçta okunacak sorusu, hem oruç tutanlar hem de namaz vakitlerini takip edenler için büyük önem taşır. Diyanet imsakiye ile sabah ezanı ve imsak vakitlerini il il, gün gün belirlemekte. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Kocaeli, Denizli, Elazığ, Edirne, Sivas, Burdur sahur vakti, iftar saati kaçta? İşte 3 Mart Pazartesi sahur vakti imsak saatleri.

İstanbul sahur vakti imsak saati: 06:04

Ankara sahur vakti imsak saati: 05:49

Izmir sahur vakti imsak saati: 06:13

Adana sahur vakti imsak saati: 05:41

Aydın sahur vakti imsak saati: 06:10

Kocaeli sahur vakti imsak saati: 06:01

Denizli sahur vakti imsak saati: 06:06

Elazığ sahur vakti imsak saati: 05:25

Edirne sahur vakti imsak saati: 06:13

Sivas sahur vakti imsak saati: 05:33

Burdur sahur vakti imsak saati: 06:01


İL İL SAHUR VAKTİ İMSAK SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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