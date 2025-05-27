Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek, ne anlama geliyor? Nihai aday listesinde olanlar...

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı kapsamında beklenen kura çekilişi süreci, 27 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı. Ankara’da noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi, ilk olarak Adana ilinden başlatılarak 81 ili kapsayacak şekilde sürdürülecek. Canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde yapılan çekilişte, asil ve yedek adaylar belirleniyor. Bu kura sonucunda, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlarda görevlendirilmek üzere asil aday listesi resmen açıklanacak. Göreve hak kazanan asil adaylar, gerekli evrakları eksiksiz ve doğru şekilde teslim ettikleri takdirde göreve başlayacak. Eksik ya da hatalı belge sunan adayların yerine ise yedek listeden isimler değerlendirilecek.
Kura sonuçları ve tüm detaylar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (YHGM) resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, asil ve yedek sonuçlarını kurumun sorgulama ekranından öğrenebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak. Tüm detaylar YHGM üzerinden yayımlanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai listesi belli oldu. Adaylar nihai listeyi görüntülemek için;
İŞKUR esube.iskur.gov.tr üzerinden iş arayan girişi gerçekleştirecek.
İş arayan kısmından giriş yapınca İŞ BAŞVURULARIM kısmına tıklayacak.
Açılan ekranda, başvuru belgesi yazısının hemen yanında bulunan "Nihai Aday Listesi" yazısına tıklayarak belgeyi açmak mümkün olacak.
NİHAİ LİSTE NE DEMEK?
Nihai liste, yapılan incelemeler sonucunda iş için uygun olmayan kişilerin elenerek uygun olabilecek kişilerin belirlendiği listeyi ifade ediyor. Nihai kelimesi herhangi bir durum için ‘son’ anlamı taşımaktadır. Farklı bir durum ya da olgu adına sona yaklaşılan tabirini ortaya çıkardığını söylemek mümkündür.
Nihai liste, elenmiş, diskalifiye olmuş kişilerin saf dışı kaldığı, temiz liste anlamını taşımaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan tanımlamaya göre nihai, sonuç anlamına gelmektedir. Yani nihai liste, son liste manasını taşımaktadır. Bu liste, işe alımlarda son tura kalındığını da ifade edebilmektedir.