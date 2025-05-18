Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı yapacak. Alınacak pozisyonlar arasında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane) ve aşçı bulunuyor. Başvurular 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak yapıldı. kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar lisesi nihai liste üzerinden sorgulanabilecek. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı nihai aday listesi nerede yayınlanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai aday listesi nereden nasıl bakarım?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 81 ilde toplam 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı (hastane), silahsız özel güvenlik görevlisi ve aşçı pozisyonlarını kapsıyor. Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi, Sağlık Bakanlığı işçi alımına başvuran ve başvuru şartlarını taşıdığı için kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin yer aldığı listedir. Bu listede yer almak, henüz işe alındığınız anlamına gelmez. Kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesidir. Başvurusu kabul edilen herkes bu listede yer alır. Kura sonucunda adı çıkan asıl adaylar, gerekli belgeleri teslim ettikten sonra göreve başlayacaklardır.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİALIMI NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKARIM?
İŞKUR üzerinden yayınlanan nihai listeye bakmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor.
Öncelikle İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresine gidin. Aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak. Burada iş arayan kısmından giriş yapmanız gerekmektedir.
İş arayan kısmından giriş yapınca aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda, aşağıda gösterdiğimiz gibi İŞ BAŞVURULARIM kısmına tıklayın.
Son olarak aşağıdaki ekranı göreceksiniz. Burada Sağlık Bakanlığı'na yaptığınız başvuruyu göreceksiniz.
Burada kırmızı yanıp sönen nihai aday listesi kısmını göreceksiniz. Buna tıklayın.
Daha sonra nihai aday listesi otomatik şekilde indirilecek. Siz hangi şehre başvurdunuz? Kaç kişi başvuru yapmış? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.
SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ ADAY LİSTESİ SORGULAMA
İŞKUR üzerinden nihai aday listesine ulaşmak için:
esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle veya e-Devlet ile giriş yapın.
“Başvurularım” veya “İş Arayan > Başvurduğum İş İlanları” menüsüne girin.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanınızı bulun ve detaylara girin.
“Nihai Liste” bağlantısından sorgulama yapın.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İŞKUR NİHAİ ADAY KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YHGMSB NİHAİ ADAY KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs'ta başlayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONRASI İSTENEN BELGELER NELER?
Kura Sonrası İstenen Belgeler
Açıktan İşçi Atama Başvuru Formu
Askerlik durum belgesi (e-Devlet)
Sağlık raporu (akıl ve ruh sağlığı engeli olmadığını gösteren)
Adli sicil kaydı (e-Devlet)
Mal bildirimi formu (kapalı zarf içinde)
Mezuniyet belgesi (aslı ya da noter onaylı)
Öncelik hakkı varsa buna dair belge
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE KONTENJAD DAĞILIMI
Kadro ve Kontenjan Dağılımı
Temizlik Görevlisi: 3.170 kişi
Klinik Destek Elemanı (Hastane): 242 kişi
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 240 kişi
Aşçı: 6 kişi