Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 81 ilde toplam 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı (hastane), silahsız özel güvenlik görevlisi ve aşçı pozisyonlarını kapsıyor. Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi, Sağlık Bakanlığı işçi alımına başvuran ve başvuru şartlarını taşıdığı için kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin yer aldığı listedir. Bu listede yer almak, henüz işe alındığınız anlamına gelmez. Kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesidir. Başvurusu kabul edilen herkes bu listede yer alır. Kura sonucunda adı çıkan asıl adaylar, gerekli belgeleri teslim ettikten sonra göreve başlayacaklardır.