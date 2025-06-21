Sağlıkta ilk atama yapıldı ikinci atama için geri sayıma geçildi. Sağlık Bakanlığı 18 bin personel ataması için araştırmalar başladı. Sağlık Bakanlığı hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter kadrolarda alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı, 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ataması gerçekleştirildi. Gözlar Bakanlık tarafından yapılacak 2. atama tarihlerine ve kılavuza çevrildi. Sağlık Bakanlığı yıl içinde 18 bin personel alımı daha gerçekleştirecek. Bu alımların detayları ise ÖSYM tarafından KPSS 2025/5 kılavuzu ile belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel ataması ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? ÖSYM KPSS 2025/5 kılavuzu yayınlandı mı? İşte ayrıntılar....
Sağlık Bakanlığı sonuçları ÖSYM ekranından açıklandı. Hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter kadrolar için Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sağlık Bakanlığı tarafından 15.342 personel alımı ve 3.658 işçi alımı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilmiş oldu. Sağlık Bakanlığı yıl içerisinde 18 bin personel ataması daha gerçekleştirecek.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için ikinci ilan eylül ayında yayımlanacak.
ÖSYM KPSS 2025/5 kılavuzu yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel atamasının gerçekleştirileceği detayların belli olacağı KPSS 2025/5 kılavuzu henüz yayınlanmadı.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı, Mayıs’taki 15.342 kişilik alımın ardından Eylül 2025’te ikinci bir sözleşmeli personel ilanı yayımlayacak. Bu kapsamda 18 bin ek kadro için başvuru süreci başlayacak. Toplamda 2025 yılında 33 binin üzerinde sağlık çalışanı istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı Eylül’deki ikinci alım için adaylarda aranan şartların, KPSS puan türü ve branş bazlı kriterlerin önceki ilanla benzer olması bekleniyor. Son başvuru tarihi ve detaylı kılavuz, önümüzdeki aylarda Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinden duyurulacak.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Sağlık Bakanlığı perspnel ataması yerleştirmeleri nasıl yapılıyor?
Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.