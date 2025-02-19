SAKARYA VALİLİĞİNDEN YAĞIŞ UYARISI GELMİŞTİ





Sakarya Valiliği, şehirde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece altında seyredeceğini duyurarak, vatandaşlara yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'da gün boyunca soğuk ve yağışlı havanın yaşanacağını, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece altında olacağını açıkladı. Bunun üzerine Sakarya Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizin bugünden (19 Şubat Çarşamba) itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece altında seyretmesi beklenmekte olup; Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, bugün (Çarşamba) ve yarın (Perşembe) zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer yoğun ve kuvvetli olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.