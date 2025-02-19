Ülkenin büyük bir kısmında görülen kar yağışı Sakarya'da da akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Sakarya'da okulların tatil olup olmayacağı ise merak edilen konuların başında geliyor. Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda kar yağışının arttığı kent için yarın (20 Şubat Perşembe) ve Cuma günü (21 Şubat) için valilik son dakika açıklaması yayınladı. Peki Sakarya'da okullar tatil edildi mi? İşte son gelişmeler.
Öğrencilerin heyecanla beklediği kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Türkiye genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile valilikler açıklamalarda bulunuyor. Son olarak Sakarya Valiliği tatil ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sakarya'da okulların tatil edilmesine ilişkin bilgiler.
SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 20 ŞUBAT
Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulu, ilk ve ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde 20 ve 21 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SAKARYA VALİLİĞİNDEN YAĞIŞ UYARISI GELMİŞTİ
Sakarya Valiliği, şehirde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece altında seyredeceğini duyurarak, vatandaşlara yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'da gün boyunca soğuk ve yağışlı havanın yaşanacağını, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece altında olacağını açıkladı. Bunun üzerine Sakarya Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizin bugünden (19 Şubat Çarşamba) itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece altında seyretmesi beklenmekte olup; Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, bugün (Çarşamba) ve yarın (Perşembe) zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer yoğun ve kuvvetli olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.