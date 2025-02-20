AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun için truncu kodlu kar uyarısı yapıldı. Bu uyarı sonrası öğrenci ve veliler, Samsun, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü için Valilik kar tatili açıklama yaptı mı? sorusuna yanıt arıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kar yağışı nedeniyle Samsun, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop için truncu kodlu kar uyarısında bulundu. Açıklamada "Bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının yarın etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu. AFAD’ın kar yağışı uyarısı yaptığı Samsun, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop’ta okullar tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Samsun, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü için Valilik açıklama yaptı mı?
Samsun’da okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Şubat Cuma günü Samsun’da etkili olacak sağanak kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 tarihinde Samsun'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecektir.
Düzce’de okullar tatil mi?
21 Şubat Cuma günü kar tatili konusunda Düze Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi. 21 Şubat 2025 Cuma günü Düzce'de hava durumu soğuk ve karlı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük sıcaklık ise -3°C olarak tahmin ediliyor. Ayrıca, yerel kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
Zonguldak'ta okullar tatil mi?
21 Şubat 2025 Cuma günü Zonguldak'ta hava soğuk ve karlı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük sıcaklık ise -2°C olarak tahmin ediliyor. Ayrıca, kar yağışı beklenmekte. 21 Şubat Cuma günü için Zonguldak Valiliği kar tatili açıklaması yapmadı.
Bartın’da okullar tatil mi?
Bartın Valiliğinden 21 Şubat Cuma günü için okulların tatil olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
21 Şubat 2025 Cuma günü Bartın'da hava soğuk ve karlı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük sıcaklık ise -2°C olarak tahmin ediliyor. Ayrıca, kar yağışı beklenmekte.
Kastamonu’da okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Şubat Cuma günü Kastamonu’da etkili olacak sağanak kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 tarihinde Kastamonu’da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kar tatili ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecektir.
Sinop’ta okullar tatil mi?
Turuncu kodlu kar uyarısının yapıldığı Sinop’ta 21 Şubat Cuma günü için okulların tatil olduğuna ilişkin Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.
21 Şubat 2025 Cuma günü Sinop'ta hava soğuk ve karlı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük sıcaklık ise -2°C olarak tahmin ediliyor. Ayrıca, kar yağışı beklenmekte.