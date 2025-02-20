Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kar yağışı nedeniyle Samsun, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop için truncu kodlu kar uyarısında bulundu. Açıklamada "Bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının yarın etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu. AFAD’ın kar yağışı uyarısı yaptığı Samsun, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop’ta okullar tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki Samsun, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü için Valilik açıklama yaptı mı?