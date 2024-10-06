Samsung Galaxy S22 5G, güçlü donanımı ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir akıllı telefon. Son dönemde yaşanan fiyat düşüşüyle birlikte Samsung Galaxy S22 5G daha da cazip hale geldi. Peki, bu telefonu bu kadar özel yapan nedir ve neden sizin için doğru bir tercih olabilir? Gelin, Samsung Galaxy S22 cihazın özellikleri ve güncel fiyat listesine yakından bakalım.

1 /7 Samsung Galaxy S22 modelinde 128 GB dahili depolama kapasitesi bulunurken, ne yazık ki microSD kart desteği sunulmuyor. Cihazın arka kısmında, 50 megapiksel geniş açı, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı kameralar yer alıyor. Peki Samsung Galaxy S22 indirimli fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy S22 güncel fiyat listesi.

2 /7 Samsung Galaxy S22 indirimli fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy S22 fiyatı 27.999 TL‘ye satılan telefon yapılan indirimle 18.999 TL‘ye temin edilebiliyor.

3 /7 Samsung Galaxy S22 özellikleri neler? Samsung Galaxy S22 5G, güçlü donanımı, şık tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çeken bir akıllı telefon. Eğer yeni bir telefon arayışındaysanız, Galaxy S22 5G'yi mutlaka değerlendirmelisiniz.

4 /7 Ekran boyutu, çözünürlük, işlemci, RAM, depolama alanı, kamera özellikleri, pil kapasitesi gibi detaylar, bu cihazı satın almayı düşünenlerce merak konusu.

5 /7 Android dünyasının en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Gen 1, Galaxy S22'ye akıcı bir performans sunuyor. Telefoto kamera, 3 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca, IP68 sertifikası sayesinde telefon, suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor; 1.5 metre su altında 30 dakika boyunca sorunsuz çalışabiliyor.

6 /7 Bol miktarda RAM sayesinde birden fazla uygulamayı aynı anda açık tutabilir ve geçişler arasında herhangi bir takılma yaşamazsınız. Galaxy S22, 8K video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. Ön tarafında ise 10 megapiksel bir kamera bulunuyor ve bu kamera ile 60 kare/saniye 4K video kaydı yapılabiliyor.