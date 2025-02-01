Sarı serum olarak bilinen ve ölüm saçan tehlike geçtiğimiz günlerde bir kişinin daha hayatına mal oldu. Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından bilinçsizce uygulanan sarı serumlarla ilgili uyarıda bulundu. Sarı serum nedir? Sarı serum neden zararlı? Sarı serumda hangi vitaminler var? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...

1 /7 Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hasabından ölüm saçan sarı serumla ilgili açıklama yaptı. Paylaşılan metinde "Halk arasında “atom” veya “vitamin eklenmiş serum” ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır." denildi.

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3 /7 SARI SERUMUN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Sarı serum, genellikle eczaneler veya özel kliniklerde, doktor reçetesi olmadan hazırlanan bir karışımdır. İçeriğinde B vitamini, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve kas gevşeticiler bulunur.

4 /7 SARI SERUM NEDEN TEHLİKELİ?

Sarı serum, kontrolsüz şekilde uygulandığında hayati tehlikeler yaratabilir. Uzmanlar, serumun çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceği ve bazen ölümle sonuçlanabilecek reaksiyonlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. İşte bu tehlikelerden bazıları:

5 /7 Alerjik Reaksiyonlar ve Anafilaktik Şok

Sarı serumun içeriğindeki Novalgin, antibiyotikler ve diğer ilaçlar, bazı bireylerde şiddetli alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar, solunum yetmezliği ve anafilaktik şok gibi hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir.

6 /7 Yanlış İçerik ve Doz Aşımı

Bazen sarı serumlar, uzman olmayan kişiler tarafından yanlış içerik ve dozla hazırlanabiliyor. Bu, yanlış doz uygulaması sonucu ölümcül sağlık sorunlarına yol açabilir.