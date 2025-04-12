Mübarek Ramazan'ın ardından Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutma ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar bu ay içerisinde oruç tutmaya gayret ediyor. Şevval orucu ile ilgili merak edilen sorulardan biri ise "Şevval orucu peş peşe mi tutulmalı? Aralıklı tutulabilir mi?" sorusu oluyor. Peki, 6 gün Şevval orucu art arda mı tutulmalı, ara verilerek tutulabilir mi? İşte bu sorunun yanıtnına dair bilgiler.
Hicri takvime göre Şevval ayı başladı. Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutmanın müstehap olması sebebiyle Şevval orucunun ne zaman ve nasıl tutulacağı merak ediliyor. Şevval orucu peş peşe mi tutulmalı? İşte, konuya dair bilgiler...
ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN, NASIL TUTULUR?
Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur.
ŞEVVAL ORUCU PEŞ PEŞE Mİ TUTULMALI?
Şevval orucu peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/435).
Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında, Şevval ayı tarihleri belli oldu.
30 Mart 2025 tarihinde başlayan mübarek Şevval ayı 28 Nisan'da sona erecek ve Zilkade başlayacak.
ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ
Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehap olarak kabul edilir ve bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]). Bu oruç, ister peş peşe ister aralıklı olarak tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/435).