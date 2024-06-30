Erken emeklilik için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, 2000 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi olan emekli adaylarına sevindirici haber geldi. Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan çalışanların, 3600 günle kısmi emeklilik olarak bilinen imkandan yararlanabilmesi için 15 yıl hizmet akdiyle SGK kapsamında sigortalı olarak kayıtlı olmaları gerekmektedir.

1 / 18 3600 günle emeklilik şartları ve son dakika gelişmeleri, EYT'den yararlanamayan ve erken emeklilik hayali kuran vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Erken emeklilikte şartları sigorta başlangıç tarihi belirlerken, SGK kapsamında 15 yıl hizmet akdine sahip olmak da gerekiyor. İşte 3600 günle emeklilikte güncel durum...

2 / 18 Kısmi emeklilik nedir, şartları neler? Kısmi emeklilik olarak nitelendirilen 3600 günde emekli olabilmek için; çalışanın SSK (4A), Bağkur (4B), Emekli Sandığı (4C) bünyesinde sigortalı olması gerekir. Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olmalıdır,

3 / 18 Çalışanın 15 yıl hizmet akdine bağlı olarak SGK kapsamında sigortalı olarak tescil edilmesi gereklidir,

4 / 18 15 yıllık hizmet süresine ek olarak SGK’ ya o çalışan adına 3600 günlük prim ödemesi yapılmış olmalıdır 5) Yaş şartı da yerine getirilmiş olmalıdır.

5 / 18 3600 gün prim ile kimler emekli olabilir? Kadınların 3600 gün üzerinden emekli olabilmesi için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih önemlidir; 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 50 yaşında emekli olabilirler.

6 / 18 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 52 yaşında emekli olabilmektedirler.

7 / 18 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 54 yaşında emekli olabilirler.

8 / 18 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 pri gününü dolduran kadın sigortalılar 56 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 58 yaşında emekli olabilirler.

9 / 18 Erkeklerin 3600 gün üzerinden emekli olabilmeleri için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih önemlidir; 23 Mayıs 2002’ den önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında emekli olabilirler.

10 / 18 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 56 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 57 yaşında emekli olabilirler.

11 / 18 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 58 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 59 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 60 yaşında emekli olabilirler.

12 / 18 4500 gün prime emeklilik şartları neler? 8 Eylül 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe girenlerin sayısı daha fazla. Bu tarihler arasında sigortalı işe başlayan erkekler 4500 gün primle yani 12.5 yılla emekli olabiliyor.

13 / 18 12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekiyor. Bu durumdaki erkek sigortalılar, yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor.

14 / 18 9 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında işe giren kadınların, kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış olması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısına ulaşması gerekiyor.

15 / 18 Bir başka deyişle, erkeklerin 60 yaşını, kadınların ise 58 yaşını doldurması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim ödemek şartlarıyla kısmi emeklilikleri olabiliyor.

16 / 18 Primler 4500 günden az ise erkekler askerlik borçlanması, kadınlar ise staj veya sigortadan sonraki doğumlarını borçlanarak farkı kapatabilir.

17 / 18 İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağkurlu olan kadının yaştan emeklilik için 5400 gün 61 yaşı; erkeklerin ise 5400 gün 63 yaşı tamamlamaları gerekiyor.