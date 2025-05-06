Sıfır otomobil alacaklar dikkat: İşte en ucuz sıfır araba modelleri (Mayıs 2025) marka marka fiyat listesi

Türkiye otomotiv pazarı, 2025 Nisan ayında tüm zamanların en yüksek satış rakamlarına ulaşarak tarihi bir döneme imza attı. Rekor satışların ardından Mayıs ayına girilirken, birçok otomobil markası fiyatlarını sabit tuttu ya da çeşitli kampanyalarla indirime gitti. Aynı zamanda fiyat artışı yapılan modeller de listede yerini aldı. Sıfır araç almayı planlayan kullanıcılar ise güncel fiyatları araştırmayı sürdürüyor. İşte 2025 mayıs ayı marka marka sıfır otomobil fiyatları.
FIAT’tan Renault’a, Hyundai’den Volkswagen’e kadar pek çok marka, farklı segmentlerde model seçenekleriyle tüketiciye hitap ediyor. Özellikle FIAT Topolino, Citroën AMI ve Dacia Sandero Stepway gibi modeller, 1.5 milyon TL altındaki fiyatlarıyla dikkat çekerken; elektrikli araçlarda ise FIAT 500e, Opel Corsa Elektrik ve Togg T10X gibi modeller öne çıkıyor.
SUV sınıfında ise Toyota Corolla Cross Hibrit, Nissan Qashqai ve Peugeot 3008 gibi modeller 2 milyon TL bandında alıcı buluyor. Lüks sınıf araçlarda ise Skoda Superb, BYD Han ve Volkswagen Tiguan gibi modeller 4-5 milyon TL’ye kadar ulaşıyor.
İŞTE MAYIS 2025 SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
FIAT
Egea Sedan- 1.104.900 - 1.765.900 TL
Egea Cross- 1.219.900 - 1.649.900 TL
FIAT 600- 1.619.900 - 1.719.900 TL
FİAT 500e- 1.285.900 - 1.375.900 TL
Topolino- 510.900 - 545.900 TL
RENAULT
Clio- 1.419.000 - 1.529.000 TL
Yeni Captur- 1.840.000 - 1.965.000 TL
Yeni Duster- 1.647.000 - 2.084.000 TL
Megane E-Tech- 1.651.000 - 1.781.000 TL
Megane Sedan- 1.837.000 - 2.062.000 TL
Austral- 2.253.000 - 2.692.000 TL
HYUNDAI
i10- 1.134.000 - 1.295.000 TL
i20- 1.209.000 - 1.550.000 TL
Bayon- 1.332.000 - 1.675.000 TL
Kona- 1.899.600 TL
Tucson- 2.110.000 - 3.014.000 TL
Tucson Hibrit- 2.990.000 TL
SANTA FE Hibrit- 4.470.000 TL
KONA Elektrik- 1.721.300 TL
TOYOTA
Corolla- 1.625.000 - 2.032.000 TL
Corolla Hybrid- 2.164.000 - 2.290.000 TL
Corolla Cross Hibrit- 2.075.000 - 2.594.000 TL
C-HR Hibrit- 2.289.000 TL
Corolla HB Hibrit- 1.819.000 - 2.081.500 TL
Yaris Cross Hibrit- 1.893.000 - 2.321.000 TL
VOLKSWAGEN
Polo- 1.631.000 - 2.198.000 TL
T-Cross- 1.851.000 - 2.276.000 TL
Taigo- 1.761.000 - 2.571.000 TL
Golf- 1.837.000 - 2.792.000 TL
T-Roc- 2.151.000 - 2.688.000 TL
Tiguan2.625.000 - 4.972.000 TL
SEAT
Ibiza- 1.620.000 TL
Leon- 1.940.000 - 1.985.000 TL
Arona- 1.590.000 - 1.690.000 TL
Ateca2.180.000 - 2.430.000 TL
HONDA
City- 1.416.000 TL
Jazz- 1.499.000 - 1.584.000 TL
CIVIC- 1.962.000 - 2.279.000 TL
HR-V- 1.956.000 - 2.295.000 TL
NISSAN
Juke- 1.599.500 - 2.166.800 TL
Qashqai- 2.240.000 - 2.901.000 TL
Qashqai E-Power- 2.681.000 - 3.061.200 TL
X-Trail- 3.053.000 - 3.370.000 TL
SKODA
Fabia- 1.549.900 - 1.849.000 TL
Scala- 1.724.900 - 2.249.900 TL
Octavia- 2.049.000 - 4.429.000 TL
Superb- 2.994.000 - 5.659.000 TL
Kamıq- 1.834.900 - 2.359.000 TL
Karoq- 2.499.000 - 2.999.900 TL
Kodiaq- 3.049.900 - 5.899.900 TL
CITROEN
C4- 1.625.000 - 1.830.000 TL
Elektrikli C4- 1.660.000 TL
C4 X- 1.785.000 TL
Elektrikli C4 X- 1.680.000 TL
C5- Aircross SUV2.085.000 TL
AMI- 449.000 TL
PEUGEOT
E-208- 1.632.000 TL
E-308- 1.893.500 TL
Peugeot 2008- 2.001.500 - 2.213.000 TL
Peugeot E-2008- 1.843.500 - 1.903.000 TL
Peugeot 408- 2.049.000 - 2.516.500 TL
Yeni 3008- 2.493.500 - 2.909.000 TL
E-3008- 1.910.000 - 2.768.000 TL
Yeni 5008- 2.936.500 - 3.131.500 TL
OPEL
Corsa- 1.256.000 - 1.455.000 TL
Corsa Elektrik- 1.370.000 TL
Mokka- 1.834.000 TL
Astra- 1.851.000 TL
Astra Elektrik- 1.770.000 TL
Grandland- 2.263.000 - 2.441.000 TL
Grandland Elektrik- 2.570.000 TL
DACIA
Sandero Stepway- 1.326.000 - 1.381.000 TL
BYD
Dolphin- 1.365.000 - 1.470.000 TL
ATTO 3- 1.710.000 TL
Seal U EV- 1.925.000 TL
Seal U DM-i- 2.115.000 - 2.845.000 TL
Seal AWD- 3.090.000 TL
Han- 3.750.000 TL
Tang- 4.220.000 TL
TOGG
T10X V1 Standart Menzil- 1.440.000 TL
T10X V1 Uzun Menzil- 1.680.000 TL
T10X V2 Uzun Menzil- 1.830.000 TL
KIA
Picanto- 1.160.000 - 1.230.000 TL
Stonic- 1.460.000 - 1.625.000 TL
Ceed- 1.800.000 TL
Xceed- 1.828.000 TL
Sportage- 2.095.000 - 2.580.000 TL
SUZUKİ
Swift- 1.419.000 - 1.509.000 TL
S-Cross Hibrit- 1.825.000 - 2.045.000 TL
Vitara Hibrit- 1.745.000 - 2.005.000 TL
JIMNY- 1.945.000 - 1.995.000 TL
CHERY
Omodo 5 Pro- 2.100.000 - 2.190.000 TL
Tiggo 7 Pro Max- 2.190.000 - 2.250.000 TL
Tiggo 8 Pro Max2.290.000 - 2.500.000 TL