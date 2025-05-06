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Sıfır otomobil alacaklar dikkat: İşte en ucuz sıfır araba modelleri (Mayıs 2025) marka marka fiyat listesi

Sıfır otomobil alacaklar dikkat: İşte en ucuz sıfır araba modelleri (Mayıs 2025) marka marka fiyat listesi

23:066/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye otomotiv pazarı, 2025 Nisan ayında tüm zamanların en yüksek satış rakamlarına ulaşarak tarihi bir döneme imza attı. Rekor satışların ardından Mayıs ayına girilirken, birçok otomobil markası fiyatlarını sabit tuttu ya da çeşitli kampanyalarla indirime gitti. Aynı zamanda fiyat artışı yapılan modeller de listede yerini aldı. Sıfır araç almayı planlayan kullanıcılar ise güncel fiyatları araştırmayı sürdürüyor. İşte 2025 mayıs ayı marka marka sıfır otomobil fiyatları.

FIAT’tan Renault’a, Hyundai’den Volkswagen’e kadar pek çok marka, farklı segmentlerde model seçenekleriyle tüketiciye hitap ediyor. Özellikle FIAT Topolino, Citroën AMI ve Dacia Sandero Stepway gibi modeller, 1.5 milyon TL altındaki fiyatlarıyla dikkat çekerken; elektrikli araçlarda ise FIAT 500e, Opel Corsa Elektrik ve Togg T10X gibi modeller öne çıkıyor.


SUV sınıfında ise Toyota Corolla Cross Hibrit, Nissan Qashqai ve Peugeot 3008 gibi modeller 2 milyon TL bandında alıcı buluyor. Lüks sınıf araçlarda ise Skoda Superb, BYD Han ve Volkswagen Tiguan gibi modeller 4-5 milyon TL’ye kadar ulaşıyor.


İŞTE MAYIS 2025 SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

FIAT

Egea Sedan- 1.104.900 - 1.765.900 TL

Egea Cross- 1.219.900 - 1.649.900 TL

FIAT 600- 1.619.900 - 1.719.900 TL

FİAT 500e- 1.285.900 - 1.375.900 TL

Topolino- 510.900 - 545.900 TL



RENAULT

Clio- 1.419.000 - 1.529.000 TL

Yeni Captur- 1.840.000 - 1.965.000 TL

Yeni Duster- 1.647.000 - 2.084.000 TL

Megane E-Tech- 1.651.000 - 1.781.000 TL

Megane Sedan- 1.837.000 - 2.062.000 TL

Austral- 2.253.000 - 2.692.000 TL




HYUNDAI

i10- 1.134.000 - 1.295.000 TL

i20- 1.209.000 - 1.550.000 TL

Bayon- 1.332.000 - 1.675.000 TL

Kona- 1.899.600 TL

Tucson- 2.110.000 - 3.014.000 TL

Tucson Hibrit- 2.990.000 TL

SANTA FE Hibrit- 4.470.000 TL

KONA Elektrik- 1.721.300 TL








TOYOTA

Corolla- 1.625.000 - 2.032.000 TL

Corolla Hybrid- 2.164.000 - 2.290.000 TL

Corolla Cross Hibrit- 2.075.000 - 2.594.000 TL

C-HR Hibrit- 2.289.000 TL

Corolla HB Hibrit- 1.819.000 - 2.081.500 TL

Yaris Cross Hibrit- 1.893.000 - 2.321.000 TL


VOLKSWAGEN

Polo- 1.631.000 - 2.198.000 TL

T-Cross- 1.851.000 - 2.276.000 TL

Taigo- 1.761.000 - 2.571.000 TL

Golf- 1.837.000 - 2.792.000 TL

T-Roc- 2.151.000 - 2.688.000 TL

Tiguan2.625.000 - 4.972.000 TL

SEAT

Ibiza- 1.620.000 TL

Leon- 1.940.000 - 1.985.000 TL

Arona- 1.590.000 - 1.690.000 TL

Ateca2.180.000 - 2.430.000 TL


HONDA

City- 1.416.000 TL

Jazz- 1.499.000 - 1.584.000 TL

CIVIC- 1.962.000 - 2.279.000 TL

HR-V- 1.956.000 - 2.295.000 TL

NISSAN

Juke- 1.599.500 - 2.166.800 TL

Qashqai- 2.240.000 - 2.901.000 TL

Qashqai E-Power- 2.681.000 - 3.061.200 TL

X-Trail- 3.053.000 - 3.370.000 TL

SKODA

Fabia- 1.549.900 - 1.849.000 TL

Scala- 1.724.900 - 2.249.900 TL

Octavia- 2.049.000 - 4.429.000 TL

Superb- 2.994.000 - 5.659.000 TL

Kamıq- 1.834.900 - 2.359.000 TL

Karoq- 2.499.000 - 2.999.900 TL

Kodiaq- 3.049.900 - 5.899.900 TL





CITROEN

C4- 1.625.000 - 1.830.000 TL

Elektrikli C4- 1.660.000 TL

C4 X- 1.785.000 TL

Elektrikli C4 X- 1.680.000 TL

C5- Aircross SUV2.085.000 TL

AMI- 449.000 TL





PEUGEOT

E-208- 1.632.000 TL

E-308- 1.893.500 TL

Peugeot 2008- 2.001.500 - 2.213.000 TL

Peugeot E-2008- 1.843.500 - 1.903.000 TL

Peugeot 408- 2.049.000 - 2.516.500 TL

Yeni 3008- 2.493.500 - 2.909.000 TL

E-3008- 1.910.000 - 2.768.000 TL

Yeni 5008- 2.936.500 - 3.131.500 TL







OPEL

Corsa- 1.256.000 - 1.455.000 TL

Corsa Elektrik- 1.370.000 TL

Mokka- 1.834.000 TL

Astra- 1.851.000 TL

Astra Elektrik- 1.770.000 TL

Grandland- 2.263.000 - 2.441.000 TL

Grandland Elektrik- 2.570.000 TL




DACIA

Sandero Stepway- 1.326.000 - 1.381.000 TL

BYD

Dolphin- 1.365.000 - 1.470.000 TL

ATTO 3- 1.710.000 TL

Seal U EV- 1.925.000 TL

Seal U DM-i- 2.115.000 - 2.845.000 TL

Seal AWD- 3.090.000 TL

Han- 3.750.000 TL

Tang- 4.220.000 TL


TOGG

T10X V1 Standart Menzil- 1.440.000 TL

T10X V1 Uzun Menzil- 1.680.000 TL

T10X V2 Uzun Menzil- 1.830.000 TL


KIA

Picanto- 1.160.000 - 1.230.000 TL

Stonic- 1.460.000 - 1.625.000 TL

Ceed- 1.800.000 TL

Xceed- 1.828.000 TL

Sportage- 2.095.000 - 2.580.000 TL




SUZUKİ

Swift- 1.419.000 - 1.509.000 TL

S-Cross Hibrit- 1.825.000 - 2.045.000 TL

Vitara Hibrit- 1.745.000 - 2.005.000 TL

JIMNY- 1.945.000 - 1.995.000 TL


CHERY

Omodo 5 Pro- 2.100.000 - 2.190.000 TL

Tiggo 7 Pro Max- 2.190.000 - 2.250.000 TL

Tiggo 8 Pro Max2.290.000 - 2.500.000 TL

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Sıfır otomobil alacaklar dikkat: İşte en ucuz sıfır araba modelleri (Mayıs 2025) marka marka fiyat listesi