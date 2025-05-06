Sıfır otomobil alacaklar dikkat: İşte en ucuz sıfır araba modelleri (Mayıs 2025) marka marka fiyat listesi

FIAT’tan Renault’a, Hyundai’den Volkswagen’e kadar pek çok marka, farklı segmentlerde model seçenekleriyle tüketiciye hitap ediyor. Özellikle FIAT Topolino, Citroën AMI ve Dacia Sandero Stepway gibi modeller, 1.5 milyon TL altındaki fiyatlarıyla dikkat çekerken; elektrikli araçlarda ise FIAT 500e, Opel Corsa Elektrik ve Togg T10X gibi modeller öne çıkıyor.





SUV sınıfında ise Toyota Corolla Cross Hibrit, Nissan Qashqai ve Peugeot 3008 gibi modeller 2 milyon TL bandında alıcı buluyor. Lüks sınıf araçlarda ise Skoda Superb, BYD Han ve Volkswagen Tiguan gibi modeller 4-5 milyon TL’ye kadar ulaşıyor.





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