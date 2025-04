Sırrı Süreyya Önder uyandı mı?





Şu an uyutucu hiçbir ilaç almıyor. Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor" diyen Sağbaş, bunun sebebi için "İnşallah ödemdir" dedi. Beynin oksijensiz de kalmış olabileceğini söyleyen Sağbaş, "Bunun adını şu an koyamıyoruz. Şu an beynindeki hadise net budur diyemiyoruz" diye belirtti. Sırrı Önder’in şu anki durumuna gelebilmesinin de büyük bir mucize olduğunu ifade eden Sağbaş, “Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok dengeli olmamız lazım. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var” dedi.