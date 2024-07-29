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Adana'da çıkan orman yangınında son durum ne? 29 Temmuz Adana orman yangını ayrıntıları

09:09 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:51 - 29/07/2024 Pazartesi
AA

Ülkemizde artan orman yangınları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 29 Temmuz tarihinde Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Peki, yangında son durum ne? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz ve su tankı, 5 iş makinası ile çok sayıda personel yönlendirildi.


Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor." dedi.

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Arslanköylü, yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını söyledi.

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