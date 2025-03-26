Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken, teravih namazının son kez hangi gün kılınacağı merak konusu oldu. Ramazan boyunca kılınan teravih namazı Ramazan'ın son gününe kadar kılınacak. Peki, son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2025 son teravih namazı hangi ilde kaçta? İşte il il son teravih namazı vakitleri.

1 /5 SON TERAVİH NE ZAMAN? Son teravih namazı Ramazanın son günü kılınacak. 29 Mart 2025 Cumartesi Ramazan son teravih namazının kılınması ile sona eriyor.





2 /5 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramının 1. günü.

3 /5 SON TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 29 Mart Cumartesi; İstanbul yatsı namazı saati: 20.53 Ankara yatsı namazı saati: 20.36 İzmir yatsı namazı saati: 20.56







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