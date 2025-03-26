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Son teravih namazı ne zaman? Son teravih namazı Ramazan’ın kaçıncı günü, hangi tarihte kılınacak?

Son teravih namazı ne zaman? Son teravih namazı Ramazan’ın kaçıncı günü, hangi tarihte kılınacak?

Tuğba Güner
14:4026/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken, teravih namazının son kez hangi gün kılınacağı merak konusu oldu. Ramazan boyunca kılınan teravih namazı Ramazan'ın son gününe kadar kılınacak. Peki, son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2025 son teravih namazı hangi ilde kaçta? İşte il il son teravih namazı vakitleri.

SON TERAVİH NE ZAMAN?

Son teravih namazı Ramazanın son günü kılınacak. 29 Mart 2025 Cumartesi Ramazan son teravih namazının kılınması ile sona eriyor.



30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramının 1. günü.

SON TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

29 Mart Cumartesi;

İstanbul yatsı namazı saati: 20.53

Ankara yatsı namazı saati: 20.36

İzmir yatsı namazı saati: 20.56




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RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?


1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek, Müslümanlar bu tarihte son kez iftar yapacak.

Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak ve üç gün sürecek.


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