Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncel olarak duyuruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesini yayınladı. Sakıncalı ürünler arasında bu kez peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar, kıyma ve bazı baharatlar yer aldı. İşte sağlığı tehlike sokan 41 taklid ve tağşiş yapılan ürün...

1 /5 Tarım ve Orman Bakanlığı gıda testlerini sürdürüyor. Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. 41 yeni ürün ifşa edildi. İşte sağlığı tehlikeye sokan o hileli ürünler..

2 /5 Şeref Karagöz - Karagöz Yöresel ürünler'in (Kalfalar Pazar Yeri) kağıt kebabında kanatlı eti ve sakaktat tespit edildi.

* İbrahim Koyuncuoğu, Teke Restaurant'ın, etli ekmek iç harcında sakatat eti tespit edildi.

3 /5 * Ali Rıza Esen- Esen Etli Ekmek'in etli ekmek iç harcında sakatat eti tespit edildi.

* Metin Keklik Kısmet Lokantası'nın etli ekmek harcında deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. * Umut İsmail Kuvvet - Çaykara Çiftlik markasının telli peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.



4 /5 * Mukaddes Peker - Gonca Gıda'nın telli peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

* Şahin Süt Ürünleri'nin telli peynirinde bitkisel yağ tespit edildi. * Mahmut Akşahin - Akmahmut Gıda'nın telli peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi. * Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Nak. Tic. ve San. LTD. ŞTİ'nin Kılınç marka tam yağlı taze kaşar peynirinde (100 gram) yüzde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. * Ali Bayrak - Bayrakoğlu Et Ürünleri'nin Afyon Bayrakoğlu marka ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. * Çimörsan İnşaat Gıda Tarım Turizm Madencilik Otomotiv San ve Tic. LTD ŞTİ'nin Cerrahpaşa marka ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. * Halit Karakol Sultan Et'in dana kıymasında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. * Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Kayseri Sözduyar Pastırma Sucuk marka dana sucuğunda kanatlı eti tespit edildi. * Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Yeni Danacı marka dana sucuğunda kanatlı eti tespit edildi.















