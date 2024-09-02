TCDD, düzenli olarak gerçekleştirdiği personel alımlarıyla sektöre yeni katılımlar sağlamaktadır. TCDD işçi alımı başvuruları genellikle İŞKUR üzerinden ilan edilmekte ve belirli bir süre içerisinde online olarak kabul edilmektedir. Devlet Demiryolları personel alımı için başvuru şartları arasında yaş sınırı, eğitim düzeyi, askerlik durumu gibi kriterler yer almaktadır. TCDD alımı başvuruları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için resmi web sitesini takip etmek ve güncel duyuruları incelemek önemlidir. Peki TCDD işçi alımı ne zaman? Devlet Demiryolları (TCDD) personel alımı alımı başvuru şartları neler?