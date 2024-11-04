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TOKİ Amasya İpekköy Mahallesi konut belirleme kura sonuçları

TOKİ Amasya İpekköy Mahallesi konut belirleme kura sonuçları

10:284/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
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<p>TOKİ Amasya konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi</p>
TOKİ Amasya konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi

Amasya merkez İpekköy Mahallesi TOKİ tarafından hayata geçirilen 100 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 297 adet ve 3+1 nitelikli 128 adet olmak üzere toplamda 425 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Amasya merkez İpekköy Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Amasya merkez İpekköy Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Amasya merkez İpekköy Mahallesi Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 297 adet ve 3+1 nitelikli 128 adet olmak üzere toplamda 425 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile gerçekleştirildi. İşte TOKİ Amasya merkez İpekköy Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ Amasya İpekköy Mahallesi konut belirleme kurası sonuçları isim istesi için tıklayın

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, hak sahipleri tarafından 18 Kasım – 13 Aralık 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri’nde imzalanacaktır.

 Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.

Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir. Projenin temerküz şubesi Yeniyol/Amasya şubesidir. Sözleşme Aşamasında ibraz edilecek belgeler; Başvurulan projenin bulunduğu il nüfus kütüğüne kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir.

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