Bin 739 konutun yer aldığı, toplamda bin 674 hak sahibinin katıldığı Ankara Sincan TOKİ toplu konut projesinde hak sahipliği konut belirleme kura çekilişi sonuçları noter huzurunda açıklandı. İşte TOKİ Ankara Sincan Saraycık konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Ankara Sincan TOKİ toplu konut projesi kapsamında yer alan evlerin hak sahipliği konut belirleme işlemi Noter huzurunda tamamlandı. 322 adet 2+1 ve 3+1 tipinde daire seçeneği bulunan projede toplamda 1674 hak sahibi için kura işleminde evlerin sahipleri belirlendi. TOKİ TOKİ Ankara Sincan toplu konut projesinde yer alan evlerin hak sahipleri konut belirleme işlemi ile isim isim açıklandı. İşte Ankara Ankara Sincan Saraycık TOKİ hak sahipliği konut belirleme kura sonuçları isim listesi.