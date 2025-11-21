TOKİ E DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: 1+1, 2+1 TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvuru tarihlerinde son gün ne zaman?

TOKİ’nin 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut için başvuru süreci yoğun ilgiyle devam ediyor. E-Devlet ve yetkili bankalar üzerinden yapılan başvurularda son tarih yaklaşırken, vatandaşlar “TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor?” sorusuna yanıt arıyor. 1+1 ve 2+1 konut tipleri için başvuru adımları ve projeye dair güncel bilgiler merak konusu.

3 /5 TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? TOKİ başvuruları 10-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İlk 5 gün yapılacak TOKİ başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre e-Devlet üzerinden yapılacak. 10 Kasım 2025 1. Gün son rakamı '0' olan vatandaşlar, 11 Kasım 2025 2. Gün son rakamı '2' olan vatandaşlar, 12 Kasım 2025 3. Gün son rakamı '4' olan vatandaşlar, 13 Kasım 2025 4. Gün son rakamı '6' olan vatandaşlar, 14 Kasım 2025 5. Gün son rakamı '8' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım 2025 tarihi itibarı ile uygulama son bulacak ve başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda son tarih 18 Aralık. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda son tarih 19 Aralık’tır.

4 /5 TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 2025 TOKİ sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvuruda bulunacak olanların işlemleri yalnızca ilgili projenin atandığı bankalar üzerinden yapılacaktır. Banka üzerinden başvurular 19 Aralık tarihine kadar, e Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık tarihine kadar devam edecek. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretini geri alacak. Başvuru ücreti üç gün içerisinde ilgili hesaba aktarılacak.