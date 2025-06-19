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Elazığ Deprem Konut Kurası: 19 Haziran 2025 TOKİ Kura Çekilişi Sonuçları asil ve yedek isim listesi

Elazığ Deprem Konut Kurası: 19 Haziran 2025 TOKİ Kura Çekilişi Sonuçları asil ve yedek isim listesi

15:4019/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Elazığ TOKİ konutları AFAD kura sonuçları ve isim listesi</p>
Elazığ TOKİ konutları AFAD kura sonuçları ve isim listesi

Elazığ'da, depremzede vatandaşlarımızın merakla beklediği TOKİ Elazığ konut kurası çekimi gerçekleşiyor. Bu önemli çekilişle birlikte, 1429 konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edilecek. Elazığ deprem konutları kura çekimi sonuçları ve hak sahiplerinin isim listesi, vatandaşlar tarafından merak konusu. İşte Elazığ TOKİ konutları AFAD hak sahipliği kurası sonuçları isim listesi.

Elazığ'da, depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldüren önemli bir TOKİ deprem konut kurası çekilişi daha gerçekleşiyor. Bu büyük çekilişle birlikte, 1429 konut noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde hak sahiplerine anahtar teslimi yapılıyor. Elazığ TOKİ konutları AFAD kura sonuçları ve hak sahiplerinin isim listesi, e-Devlet üzerinden ve AFAD'ın resmi web sitesinden kolayca sorgulanabilir durumda. İşte Elazığ TOKİ konutları AFAD kura sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi.

Elazığ TOKİ kura çekilişi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştiriliyor. Elazığ TOKİ konutları ve iş yerleri için hazırlanan AFAD kura sonuçları, isim listesiyle birlikte TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Hak sahipliği kazanan vatandaşlar, bu listelerden kendi isimlerini sorgulayabilecek.

ELAZIĞ DEPREM KONUT KURASI TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Elazığı deprem konutları AFAD kura çekilişi sonuçları isim listesi YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.


Elazığ TOKİ konutları AFAD kura çekilişi CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


Yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükselecek. Elazığ’da 9 bin 381 konut, 882 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 263 bağımsız bölüm teslim edildi.

Deprem bölgesinde 250 bin 636'ya ulaşacak teslim edilen bağımsız bölümün dağılımı şöyle:

Hatay: 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri, 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406

Kahramanmaraş: 26 bin 311 konut, 774 iş yeri, 11 bin 856 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 941

Adıyaman: 28 bin 970 konut, 1723 iş yeri, 5 bin 990 köy evi olmak üzere toplam 36 bin 683

Malatya: 27 bin 541 konut, 1117 iş yeri, 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 35 bin 486

Gaziantep: 19 bin 447 konut, 52 iş yeri, 3 bin 651 köy evi olmak üzere toplam 23 bin 150

Diyarbakır: 10 bin 56 konut, 500 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 556

Elazığ: 9 bin 381 konut, 882 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 263

Şanlıurfa: 7 bin 467 konut, 10 iş yeri, 1299 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 776

Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri, 1247 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 673

Adana: 7 bin 190 konut, 117 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 307

Kilis: 1713 konut, 4 iş yeri, 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261

Kayseri: 9 konut, 40 köy evi olmak üzere toplam 49

Sivas: 85 konut

Böylece asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 250 bin 636 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edilmiş olacak.

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