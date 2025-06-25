TOKİ İlk Evim Arsa projesi, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla arsa sahibi olarak kendi konutlarını yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir sosyal konut hamlesidir. Müstakil arsalar, genellikle 350 ila 500 metrekare büyüklüğünde olup, üzerine brüt 150 metrekareye kadar konut inşa edilebilir. Hak sahipleri bu arsalar üzerinde kendi evlerini inşa edebilirler. Müşterek arsalar ise toplu yapılaşmaya uygun, birden fazla hissedarı olan ve genellikle daha büyük projeler için tasarlanmış arsalardır. Bu parsellerde, imar planına uygun olarak tek veya birden fazla bina inşa edilebilir.