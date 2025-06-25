TOKİ İlk Evim Arsa projesi ile dar gelirli vatandaşlar uygun koşullarla arsa sahibi olma fırsatı yakalıyor. Proje kapsamında sunulan altyapısı hazır arsalar üzerinde kendi konutunuzu inşa edebilirsiniz. TOKİ arsa ödemeleri, sözleşme aşamasında arsa bedelinin %10'u peşin olarak yapılırken, kalan kısım 9 yıl faizsiz taksitlerle ödenebiliyor. TOKİ arsa ön katılım bedeli ise illere ve arsa büyüklüğüne göre değişiklik göstermekte olup, bu tutar tahsis bedeli peşinatından düşülür. Peki TOKİ arsa ön katılım bedeli ödenmezse ne olur?
TOKİ İlk Evim Arsa projesi, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla arsa sahibi olarak kendi konutlarını yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir sosyal konut hamlesidir. Müstakil arsalar, genellikle 350 ila 500 metrekare büyüklüğünde olup, üzerine brüt 150 metrekareye kadar konut inşa edilebilir. Hak sahipleri bu arsalar üzerinde kendi evlerini inşa edebilirler. Müşterek arsalar ise toplu yapılaşmaya uygun, birden fazla hissedarı olan ve genellikle daha büyük projeler için tasarlanmış arsalardır. Bu parsellerde, imar planına uygun olarak tek veya birden fazla bina inşa edilebilir.
TOKİ, arsa tahsisinin yanı sıra, talep halinde proje ve mimari/mühendislik desteği de sunar. Arsalar genellikle elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları tamamlanmış, imar planları hazırlanmış ve inşaata hazır şekilde teslim edilir. İlk evim müstakil arsa ödemeleri 2025 ön katılım bedeli ödenmezse ne olur?
TOKİ arsa ön katılım bedeli ne zamana kadar ödenir?
Peşinata esas ön katılım bedeli ödemesi gereken hak sahiplerinin bilgilendirmeleri SMS ve EDevlet kapısı üzerinden yapılmıştır. Bilgilendirme mesajı gönderilen hak sahiplerinin Ziraat Bankası şubelerinden herhangi birine 6 aylık süre içerisinde ön katılım bedelini yatırmaları gerekir. Herhangi bir İBAN veya sair havale yöntemi ile ödeme olmayacak ödeme esnasında haksahibi ismi ve T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ödeme alınacaktır.
TOKİ arsa ön katılım bedeli ödenmezse ne olur?
Süresi içerisinde peşinata esas ön katılım bedelini ödemeyen hak sahipleri arsa tahsis haklarını kaybedeceklerdir. Ödenecek peşinata esas ön katılım bedeli miktarları, önceden ödenmiş başvuru bedelleri ile birlikte, tahsis bedeli peşinatından (Arsa Bedelinin 1/10’nun dan) mahsup edilecektir.
TOKİ arsa ön katılım bedeli ne kadar, nasıl hesaplanır?
Örnek Hesap: Tahsis bedeli 900.000 TL. Peşinat (1/10) 90.000 TL, Ön Katılım Ödeme Tutarı: 80.000 TL Başvuru bedeli: 500 TL.
Sözleşme esnasında ödenecek peşinat tutarı: 90.000 – 80.000 – 500 = 9.500 TL olacaktır.
Peşinata esas ön katılım bedelini ödeyen hak sahipleri (6 Aylık ön katılım sürecinin tamamlanmasına müteakip) yer belirleme kurasına tabi tutulacak ve adlarına isabet eden arsaların tahsis, peşinat(Arsa Bedelinin 1/10’nun dan eksik kalan tutarın tamamlanması) ve sözleşme süreci başlatılacaktır. Bu süreçler ile ilgili hak sahiplerine ayrıca duyuruda bulunularak sms ve e-devlet kapısı üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.
Sadece proje kapsamında bulunan ve bilgilendirme SMS’i gönderilen hak sahipleri ödeme yapabilecek olup, Proje kapsamında bulunmayan kişiler için ödeme kabul edilmeyecek ve herhangi bir hak sahipliği devri söz konusu olmayacaktır.
TOKİ İlk Evim Arsa Tahsis ve Peşinata Esas Ön Katılım Bedeli Ödeme Süreci Duyuruları İçin Tıklayın