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TOKİ indirim kampanyası başvuruları başladı: İşte yüzde 25 indirim şartları…

TOKİ indirim kampanyası başvuruları başladı: İşte yüzde 25 indirim şartları…

10:0423/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>TOKİ'den ödemeleri süren konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası baladı.</p>
TOKİ'den ödemeleri süren konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası baladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim imkanı sağlayan kampanyada başvuruların 23 Eylül itibariyle başladığını duyurdu. Peki TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitecek? İşte yüzde 25 indirimin şartları.

TOKİ indirim kampanyası başladı. Borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Borcunun en az yüzde 25’ini ödemek isteyenler de indirim kampanyamızdan kısmi olarak faydalanabilecek. İşte TOKİ yüzde 25 indirimi kampanya tarihleri...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den indirim bekleyen vatandaşlara müjdeyi duyurdu. Bakan Murat Kurum'un, "TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası" başlığıyla verdiği bilgilere göre, başvurular 23 Eylül-18 Ekim'de yapılacak.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDA KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanyadan, TOKİ'den 2023 Haziran sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar faydalanabilecek.

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanmak için başvuru tarihleri 23 Eylül 18 Ekim 2024 arası olacak. Başvurular satış işlemlerinin yapıldığı bankadan gerçekleşecek. Vatandaşlar yine bu tarih aralığında ödemeleri gereken tutarı bankaya yatıracak.

İndirim sadece bu tarihleri kapsayacak. Başvuru için konut ve iş yeri sahiplerinin önce site yönetiminden borcu yoktur belgesi almaları gerekiyor. Aynı zamanda belediyeden emlak beyan değerini gösteren belgenin de alınması ve başvuru için bankaya bu belgelerle gidilmesi gerekiyor.

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#toki indirim kampanyası
#TOKİ yüzde 25 indirimi

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