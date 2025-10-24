TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI: TOKİ kiralık konutlar hangi illlerde yapılacak, kimler başvurabilir?

Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinin merakla beklenen detayları bugün İstanbul’da kamuoyuna açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törende, inşa edilecek konutların metrekare büyüklüklerinden ödeme planlarına, başvuru kriterlerinden kimlerin yararlanabileceğine kadar pek çok ayrıntı paylaşılacak. Proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarına müdahale amacıyla, TOKİ üzerinden ilk kez kiralık sosyal konut modeli de devreye alınacak.