TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI: TOKİ kiralık konutlar hangi illlerde yapılacak, kimler başvurabilir?

Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan 500 bin sosyal konut projesinde önemli bir dönemece gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün İstanbul Başakşehir’de gerçekleştirilecek törende, projeye dair tüm detaylar açıklanacak. Yeni sosyal konut hamlesi kapsamında fiyatlar, ödeme planları, başvuru şartları ve kiralık konut modeli kamuoyuyla paylaşılacak. Deprem riski altındaki bölgelerde güvenli yaşam alanları oluşturulması hedeflenen projede, kira fiyatlarını dengeleyecek yeni sistem de devreye girecek.
Konutlar 81 ilde inşa edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre tören; 2022 yılında başlatılan “İlk Evim Projesi” kapsamında sosyal konutların yükseldiği Başakşehir’in Kayabaşı Mahallesi’nde düzenlenecek. Programda bakanlık yetkilileri, milletvekilleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi de hazır bulunacak.
Bakan Kurum’dan dikkat çeken paylaşım
Törene ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Büyük gün bugün. 500 bin yeni yuva için Yüzyılın Konut Projesi’ni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle milletimizle paylaşıyoruz” ifadelerini kullanarak projeye dair beklentiyi artırdı.
Anahtar teslimleri başlıyor
Organizasyon kapsamında, İlk Evim Projesi çerçevesinde inşası tamamlanan sosyal konutların hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak. Aynı bölgede oluşturulan örnek dairelerde, yeni inşa edilecek konutların iç mekan tasarımları vatandaşlara tanıtılacak. Açıklanacak model ile deprem riskine karşı güvenli konutlar üretilecek; 81 ilde dar gelirli aileler uygun şartlarla ev sahibi olabilecek.
İstanbul’da fahiş kira artışına fren
Projenin dikkat çeken adımlarından biri ise İstanbul’daki kira krizini dengelemeyi amaçlayan kiralık sosyal konut uygulaması. TOKİ eliyle hayata geçirilecek bu yeni modelde, belirlenen vatandaş gruplarına piyasa rayiç bedelinin yarısı fiyatına kiralama imkânı sağlanacak. Uygulamadan yalnızca belirlenen kriterlere uyan kişiler faydalanabilecek.
Projenin hem kira piyasasına nefes aldırması hem de dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına çözüm olması hedefleniyor. Programın sonunda, projenin aşamalarına ilişkin kapsamlı sunum kamuoyuyla paylaşılacak.