Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkanı sunmak amacıyla 47 ilde toplam 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Bu kapsamlı satış, pek çok vatandaşın dikkatini çekmekte ve konut arayışında olanlara önemli bir fırsat sunmaktadır.