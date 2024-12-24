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TOKİ 47 ilde 346 işyeri ve konutu satışa çıkarıyor: İşte müzayede ile ilgili tüm ayrıntılar...

TOKİ 47 ilde 346 işyeri ve konutu satışa çıkarıyor: İşte müzayede ile ilgili tüm ayrıntılar...

10:4524/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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<p>TOKİ gayrimenkul satışı</p>
TOKİ gayrimenkul satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde toplam 369 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Satış 7-8 Ocak 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Gerçekleşecek olan müzayedeler iki gün sürecek. İşte TOKİ arsa satışı başvuru tarihleri ve satış yapılacak iller...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkanı sunmak amacıyla 47 ilde toplam 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Bu kapsamlı satış, pek çok vatandaşın dikkatini çekmekte ve konut arayışında olanlara önemli bir fırsat sunmaktadır.

TOKİ konut ve işyeri satışı ödeme planı nedir?

Alıcılar konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade, İş yerlerine yüzde 15 peşin 60 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.

TOKİ gayrimenkul (konut ve işyeri) satışı hangi illerde olacak?

Edirne, Bursa, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Isparta, Denizli, Mersin, Adana, Ankara, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Uşak, Samsun, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane,


Trabzon, Erzincan, Bolu, Düzce, Kayseri, Bitlis, Nevşehir, Niğde, Bartın, Erzurum, Gaziantep, Elazığ, Bitlis, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli, Tekirdağ, Sakarya, Afyonkarahisar, Şanlıurfa.

TOKİ 47 ilde 346 konut ve işyeri satışı ne zaman nerede olacak?

TOKİ işyeri ve konut satış 7-8 Ocak 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Fiziksel satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek, adresler şöyle;

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu/Küçükçekmece, İstanbul.

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/Çankaya, Ankara.

#TOKİ gayrimenkul satışı
#TOKİ
#TOKİ konut satışı

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