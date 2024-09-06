Bu süreç, noter huzurunda gerçekleştirilir ve katılım sağlanan projedeki konutların kat, cephe ve daire numaralarının belirlenmesi amaçlanır. TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları, katılımcılara ilan edilir ve bu sonuçlara göre hak sahipleri konutlarına yerleşme sürecine geçerler.