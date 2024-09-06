TOKİ Rize Güneysu sosyal konut kura belirleme sonuçları belli oluyor. Yatay mimari olarak yapılan konutların yerleri noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belirlenecek. Kura sonrası TOKİ Güneysu kura çekiliş sonuçları isim listesi canlı yayınla netleşmiş olacak. İşte TOKİ Rize Güneysu konut belirleme kurası sonuçları tam listesi.
TOKİ konut belirleme kurası, hak sahiplerinin konutlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen bir kura çekilişidir. Konut belirleme kura çekilişi, hak sahibi olan vatandaşların hangi dairede oturacaklarının adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmesini sağlar.
Bu süreç, noter huzurunda gerçekleştirilir ve katılım sağlanan projedeki konutların kat, cephe ve daire numaralarının belirlenmesi amaçlanır. TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları, katılımcılara ilan edilir ve bu sonuçlara göre hak sahipleri konutlarına yerleşme sürecine geçerler.
Bu doğrultuda TOKİ Rize Güneysu konut belirleme kurası bugün saat 11:00’da gerçekleştirilecek. TOKİ kura çekilişleri kurumun YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacak.