Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın merakla beklediği bir gelişme. Şanlıurfa AFAD hak sahipliği kura çekilişi ile yeni evlerine kavuşacak olan vatandaşlar, bu önemli süreci canlı olarak izleme fırsatı buluyor. Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi. Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.