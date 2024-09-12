Şanlıurfa AFAD deprem konutları kura sonuçları, depremzedeler için büyük bir önem taşıyor. Şanlıurfa deprem konutları ne zaman teslim edilecek sorusu ise merak konusu olmaya devam ediyor. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu kalıcı konutların teslimi sürüyor. Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları bugün çekilecek AFAD hak sahipliği kurası ile belirlenecek.Deprem konutları kura sonuçları canlı olarak izlenebilecek. İşte Şanlıurfa deprem konutları hak sahipliği kura sonuçları.
6 Şubat depremleri sonrasında büyük yıkıma uğrayan Şanlıurfa'da, mağdur vatandaşlarımız için inşa edilen konutların dağıtımı, kura sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Şanlıurfa deprem konutları kurası, depremzedelerin yeni evlerine kavuşmaları için atılan önemli bir adımdır. AFAD Başkanlığında 24 bin 812 yeni konut gerçekleştirilecek kura ile hak sahiplerine verilecek. Peki Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları ne zaman belli olacak?
Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın merakla beklediği bir gelişme. Şanlıurfa AFAD hak sahipliği kura çekilişi ile yeni evlerine kavuşacak olan vatandaşlar, bu önemli süreci canlı olarak izleme fırsatı buluyor. Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi. Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.
Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, bugün saat 11.00'den itibaren AFAD Yotube hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.
Şanlıurfa deprem konutları AFAD hak sahipliği kura çekilişi CANLI İZLE