Torba Yasa maddeleri sıralandı! Taşerona kadro ne zaman onaylanacak? Kapsam içinde olanlar...

Torba Yasa teklifinde sosyal güvenlik sistemine yönelik köklü değişiklikler öngörülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden düzenleme, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. En dikkat çeken başlıklar arasında Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik imkânı ve ev hanımlarına prim desteği yer alıyor. Aynı zamanda emeklilere yönelik zamlı bayram ikramiyesi düzenlemesi de torba yasa teklifinin önemli maddeleri arasında bulunuyor. Meclis’ten geçmesi halinde, bayram öncesi ödemelerin zamlı şekilde yapılması planlanıyor.
2025 yılı Torba Yasa düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yoğun mesaiyle ele alınan başlıkların başında geliyor. Sosyal güvenlik sistemine yönelik köklü değişiklikleri içeren teklif, özellikle Bağ-Kur’lular ve ev hanımlarını yakından ilgilendiriyor. Teklifte öne çıkan düzenlemeler arasında Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 9 binden 7.200’e düşürülmesi yer alıyor. Bu değişiklikle küçük esnaf ve kendi adına çalışanlar, 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Ev hanımlarına yönelik ise isteğe bağlı sigorta sistemiyle birlikte devletin prim desteği sağlaması ve uzun vadede emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.
Torba Yasa Meclis Gündeminde: Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşürülüyor, Ev Hanımlarına Emeklilik Geliyor
2025 yılına ilişkin Torba Yasa düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam ediyor. Teklifin içeriğinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren başlıklar yer alırken, özellikle Bağ-Kur sigortalıları ve ev hanımları için hazırlanan düzenlemeler kamuoyunun dikkatini çekiyor.
BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ 7.200’E İNİYOR
Torba Yasa teklifinde yer alan kritik maddelerden biri, Bağ-Kur’luların prim gün sayısına yönelik. Halen 9.000 gün prim ödemesi gereken Bağ-Kur sigortalılarının, yasa çıktığında 7.200 günle emekli olmasının önü açılacak. Bu düzenleme, esnaf ve küçük işletme sahipleri başta olmak üzere pek çok kişiye 5 yıl erken emeklilik imkânı tanıyacak.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DESTEĞİ
Teklifle birlikte sosyal güvenlik sistemine dâhil olmayan ev hanımları için isteğe bağlı sigorta yoluyla emekliliğin önü açılıyor. Düzenlemeye göre ev hanımlarının ödeyeceği primin üçte birini devlet karşılayacak. Böylece prim desteğiyle ev hanımlarının emekli olabilmeleri kolaylaşacak.
YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Torba Yasa'nın TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın kesin çıkış tarihi, Meclis takvimine göre şekillenecek.
Yeni düzenlemeler hayata geçtiğinde, sosyal güvenlik sisteminde önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor.