Torba Yasa maddeleri sıralandı! Taşerona kadro ne zaman onaylanacak? Kapsam içinde olanlar...

2025 yılı Torba Yasa düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yoğun mesaiyle ele alınan başlıkların başında geliyor. Sosyal güvenlik sistemine yönelik köklü değişiklikleri içeren teklif, özellikle Bağ-Kur’lular ve ev hanımlarını yakından ilgilendiriyor. Teklifte öne çıkan düzenlemeler arasında Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 9 binden 7.200’e düşürülmesi yer alıyor. Bu değişiklikle küçük esnaf ve kendi adına çalışanlar, 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Ev hanımlarına yönelik ise isteğe bağlı sigorta sistemiyle birlikte devletin prim desteği sağlaması ve uzun vadede emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.