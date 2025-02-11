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TÜİK verileri yayımladı: Ne avro ne dolar ne de BIST 100 işte Ocak 2025’in en kârlı yatırım aracı

TÜİK verileri yayımladı: Ne avro ne dolar ne de BIST 100 işte Ocak 2025’in en kârlı yatırım aracı

20:5811/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2025 dönemine ait finansal yatırım verilerini paylaştı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracı devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) olduğu açıklandı. Yıllık bazda ise en yüksek getiri külçe altında gerçekleşti. İşte diğer yatırım araçlarındaki rakamlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2025 döneminde yatırımcısına aylık en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) olduğunu açıkladı. İşte yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren araçlar.

TÜİK DUYURDU: İŞTE YATIRIMCISINA EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN ARAÇLAR


TÜİK, Ocak 2025 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,21 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti. 

Aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,35 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,14, dolar yüzde 1,47, BIST 100 endeksi yüzde 2,43 ve avro yüzde 2,57 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,53, külçe altın yüzde 2,01, dolar yüzde 3,31, BIST 100 endeksi yüzde 4,26 ve avro yüzde 4,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.


Aylık Değerlendirme:


En yüksek reel getiri: DİBS (Yİ-ÜFE ile %3,14, TÜFE ile %1,21)


3 Aylık Değerlendirme:


En yüksek reel getiri: BIST 100 Endeksi (Yİ-ÜFE ile %7,26, TÜFE ile %2,98)


6 Aylık Değerlendirme:


En yüksek reel getiri: Külçe Altın (Yİ-ÜFE ile %12,45, TÜFE ile %3,83)


Yıllık Değerlendirme:


En yüksek reel getiri: Külçe Altın (Yİ-ÜFE ile %19,76, TÜFE ile %7,19)

3 VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME


BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,98 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,10 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ


Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 7,50 ve DİBS yüzde 0,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,73, dolar yüzde 7,15 ve avro yüzde 11,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,79, DİBS yüzde 10,36, BIST 100 endeksi yüzde 12,05, dolar yüzde 16,89 ve avro yüzde 21,11 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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