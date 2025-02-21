Tüpraş 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre enerji devi Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına hisse başı temettü ödemesi yapacak. Peki TÜPRAŞ hisse temettü ne zaman? 2025 temettü ödeme tarihleri.
Tüpraş, (TUPRS) yapılan yönetim kurulunda 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılması yönünde karar verildi. TUPRS temettü ödeme takvimi 2025 belli oldu. Tüpraş (TUPRS) yatırımcıları, 2024 yılı karından pay almaya hazırlanıyor. Bilançosunu açıklayan Tüpraş 2025 yılı için temettü tarihlerini de açıkladı.
TÜPRAŞ 2025 YILI TEMETTÜ NE KADAR VERECEK?
Tüpraş 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Geçen gün bilançosunu duyuran Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını da açıkladı.
2025 TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK?
Tüpraş, hisse başına toplam net 12,92 TL temettü ödeyeceğini duyurdu. Temettü, iki taksitte ödenecek. İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde hisse başına 6,61 TL, ikinci taksit ise 30 Eylül 2025 tarihinde hisse başına net 6,30 TL olarak ödenecek. Tüpraş’ın son fiyatına göre toplam temettü verimi ise %9,69 olarak kaydedildi.
Tüpraş son 5 yılda 2024 ve 2023 yıllarında temettü ödemesi gerçekleştirdi. Bu yıllarda 2 kez temettü ödemesi açıklayan şirketin toplam verimine bakıldığında en yüksek verime 12,92% ile 2024 yılında ulaştığı görülüyor.
Şirket 3 Nisan 2024’te hisse başınan net 9,34 TL, 27 Eylül 2024’te hisse başına net 10,74 TL temettü ödemesi yaptı. Tüpraş 2023 yılında ise; 10 Mart’ta hisse başına net 40,89 TL ve 29 Eylül’de hisse başına net 6,77 TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.