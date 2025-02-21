TÜPRAŞ 2025 YILI TEMETTÜ NE KADAR VERECEK?

Tüpraş 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Geçen gün bilançosunu duyuran Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını da açıkladı.