Bu, özellikle şu anki durumda, birincil cihazınızdan WhatsApp'a ara vermek istediğinizde tek seçeneğinizin hesabı tamamen silmek olması sorununu ortadan kaldıracak. Hesap silindiğinde tüm verileriniz siliniyor ve tüm gruplardan çıkıyorsunuz, bu da geçici bir mola vermek isteyenler için oldukça can sıkıcıydı. Kendi telefonunuzdan çıkış yapmak isterseniz hesabınızı silmeniz gerekiyor. Ancak artık buna gerek kalmayacak.