WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir özelliği nihayet sunmaya hazırlanıyor. "Oturumu kapat" özelliği, kullanıcıların hesaplarını silmek zorunda kalmadan uygulamaya ara vermesine olanak tanıyacak. Hesabınızdan çıkış yapacaksınız, ancak sohbetleriniz, ayarlarınız ve gruplarınız cihazınızda korunacak. Geri dönmek istediğinizde sadece tekrar giriş yapmanız yeterli olacak ve her şey bıraktığınız gibi duracak. Peki WhatsApp'a ara nasıl verilecek? WhatsApp’ta çıkış yapmadan oturum nasıl kapatılacak?
Bu, özellikle şu anki durumda, birincil cihazınızdan WhatsApp'a ara vermek istediğinizde tek seçeneğinizin hesabı tamamen silmek olması sorununu ortadan kaldıracak. Hesap silindiğinde tüm verileriniz siliniyor ve tüm gruplardan çıkıyorsunuz, bu da geçici bir mola vermek isteyenler için oldukça can sıkıcıydı. Kendi telefonunuzdan çıkış yapmak isterseniz hesabınızı silmeniz gerekiyor. Ancak artık buna gerek kalmayacak.
WhatsApp’ta çıkış yapmadan kullanmaya ara nasıl verilir?
Yeni "Oturumu Kapat" özelliği hakkında bilinenler:Beta Sürümünde Keşfedildi: Bu özellik, WhatsApp'ın son beta sürümünde (v2.25.17.37) keşfedildi. Bu, özelliğin hala test aşamasında olduğunu ve herkese açık sürümüne gelmesinin biraz zaman alabileceği anlamına geliyor.
İki Seçenek Sunulacak: "Oturumu Kapat" seçeneğine tıkladığınızda size iki farklı seçenek sunulması bekleniyor:
Verileri ve tercihleri silerek çık: Bu seçenek, uygulamayı cihazınızdan kaldırmaya benzer bir etki yaratacak. Tüm verileriniz silinecek, ancak gruplarınızdan çıkarılmayacaksınız.
Verileri ve tercihleri koruyarak çık: WhatsApp'a ara vermek isteyenler için en ideal seçenek bu olacak. Hesabınızdan çıkış yapacaksınız, ancak sohbetleriniz, ayarlarınız ve gruplarınız cihazınızda korunacak. Geri dönmek istediğinizde sadece tekrar giriş yapmanız yeterli olacak ve her şey bıraktığınız gibi duracak. WhatsApp’ın bu yeni özelliği henüz test aşamasında. Beta kullanıcılarının yakında bu özelliğe erişmesi bekleniyor.