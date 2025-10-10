YKS 2026 tarihi: YKS ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınav, başvuru ve sonuç tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 için takvim netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan tarihlere göre Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimi 2026 yılındaki sınavlar hazırlanan milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. Peki, YKS, ALES, MSÜ, YDS, DGS 2026 ne zaman yapılacak? İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi ile ilgili güncel bilgiler.

Üniversite yolculuğunun ilk adımı olan YKS için kritik yaklaşıyor. 2026 yılında uygulanacak Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri'nin (TYT, AYT, YDT) sınav günleri ÖSYM tarafından açıklanacak. Sınav maratonunda geri sayım başlarken, gençler de hayallerine ulaşmak için hazırlık temposunu artırdı. İşte YKS maratonu hakkında güncel bilgiler...

YKS 2026 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2026 YKS sınav tarihlerini de içeren ÖSYM sınav takvimi 2026 henüz yayınlanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak ve haberimize eklenecektir.







ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 NE ZAMAN YAYINLANACAK? 2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.