YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 7 HAZİRAN SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, adayların gözleri sınav giriş belgelerine çevrildi. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS’nin giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Sınava katılacak öğrencilerin, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, 2025 YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? Detaylar haberimizde...
YKS yaklaşırken kritik detaylar netleşiyor! 21-22 Haziran’da yapılacak sınav öncesi, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde. ÖSYM üzerinden erişilecek giriş belgeleri, hem sınav merkezi bilgilerini hem de oturum saatlerini içerecek. Peki, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte beklenen tarih ve yapılması gerekenler...
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Bu bilgiler ışığında, 2025 YKS sınav yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.
YKS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.
YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?
YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:
Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi
Sınav saati ve oturum bilgisi
Fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer alacak.
Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.
YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), sınav yerlerini öğrenmek için en güvenilir platformdur. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sınav yerlerini sorgulayabilir. Sınav giriş belgeleri, her oturum için ayrı ayrı düzenleniyor ve TYT, AYT veya YDT’ye girecek adayların ilgili oturum belgelerini indirmesi gerekiyor.