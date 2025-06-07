YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ 7 HAZİRAN SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

YKS yaklaşırken kritik detaylar netleşiyor! 21-22 Haziran’da yapılacak sınav öncesi, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde. ÖSYM üzerinden erişilecek giriş belgeleri, hem sınav merkezi bilgilerini hem de oturum saatlerini içerecek. Peki, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte beklenen tarih ve yapılması gerekenler...