YKS SINAV SONUÇ DUYURUSU SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için bekleyiş başladı. Üniversite adayları, ÖSYM’nin duyurduğu sınav takvimi doğrultusunda sonuçların hangi gün açıklanacağını merakla araştırıyor. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS 2025 oturumlarının tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı güne kilitlenmiş durumda. TYT, AYT ve YDT sınavlarının ardından puan hesaplaması ve başarı sıralamaları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Kurum, sonuç tarihini sınav öncesinde duyurmuştu. İşte, YKS 2025 sonuç tarihi...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.
YKS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
YKS sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak YKS sonuçlarını görüntüleyebilecek.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS tercih kılavuzu 2025 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime açılacak.