Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversiteye giriş için uygulanan ve üç oturumdan oluşan bir sınavdır: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Peki YKS 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? Üniversite sınavı TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?