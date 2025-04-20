ÖSYM tarafından düzenlenecek 2025 YKS uygulamasına kısa süre kaldı. Sınavın ilk oturumu TYT 21 Haziran'da AYT ve YDT ise 22 Haziran günü gerçekleşecek. Peki YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte 2 yıllık TYT ve 4 yıllık AYT bölümleri.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversiteye giriş için uygulanan ve üç oturumdan oluşan bir sınavdır: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Peki YKS 2025 ne zaman, kaç gün kaldı? Üniversite sınavı TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bu yıl düzenlenecek YKS sınavının ilk oturumu TYT 21 Haziran saat 10:15'te, ikinci oturumu AYT 22 Haziran saat 10:15'te, üçüncü oturum olan YDT ise 22 Haziran günü saat 15:45'te uygulanacak.
TYT'de adaylara 120 soru sorulacak ve 135 dakika verilecek. AYT'de 160 soru ve 180 dakika olacak. YDT oturumunda ise 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce kadar https://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.
YKS SINAV KONULARI HANGİLERİ?
TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.
AYT’de; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden
sorular sorulacak. YDT; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanacak.
Eşit ağırlık bölümleri neler? 2 ve 4 yıllık EA programlarda hangi meslekler var?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları ÖSYM takvimine göre, 22 Temmuz 2025'te açıklanacak.