HANGİ EMEKLİLER MAAŞ FARKI ALACAK?





Emekliye maaş farkı ödemeleri ile ilgili açıklama SGK’dan geldi. Yapılan açıklamaya göre SSK ve bağ-kur emeklisinin ilave zam sonrası ortaya çıkan 2500 TL’lik maaş farkı ödemeleri ağustos ayının ilk haftasında hesaplara yatacak. Emekli kök maaşa göre yapılan zam sonrası maaş farkı 3.7 milyon emekliyi kapsadı. Kök maaşı 10.000 TL ve altında olan tüm emekliler maaş farkı alacak.