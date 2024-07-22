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Zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu! SGK'dan son dakika zam farkı açıklaması

12:42 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Emekli maaş farkları milyonlarca emekli tarafından heyecanla bekleniyor. En düşük emekli maaşı, yapılan yeni düzenleme ile birlikte 12.500 TL’ye yükselmişti. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi maaşı zam farklarının ne zaman ödeneceği belli oldu. Emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? İşte SGK tarafından yapılan son dakika açıklama...

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Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

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Emeklilere zam farkı ödemesi tarihi belli oldu


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere temmuz ayı zam farklarının ödeneceğini açıkladı. Zam farkları, 26 Temmuz'da hesaplara yatırılacak. SGK, toplam 11 milyar TL ödeme yapacak

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SGK'dan yapılan açıklamada "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır" denildi.

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SGK'nın toplam ödeme tutarı 11 milyar TL olacak. Bu tutar, emeklilerin maaş farklarını karşılayacak. Ödemeler, Banka ve PTT hesaplarına yatırılacak. Emekliler, 26 Temmuz'da zam farklarını alabilecek.

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26 Temmuz'da hesaplara yatacak


Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliler için önemli bir duyuru yaptı. 2024 yılı temmuz dönemi zam farkları, 26 Temmuz'da hesaplara yatırılacak. Emeklilere toplamda 11 milyar TL ödeme yapılacak. Zam farkları, aylık almakta olan Banka ve PTT hesaplarına gönderilecek. 

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HANGİ EMEKLİLER MAAŞ FARKI ALACAK?


Emekliye maaş farkı ödemeleri ile ilgili açıklama SGK’dan geldi. Yapılan açıklamaya göre SSK ve bağ-kur emeklisinin ilave zam sonrası ortaya çıkan 2500 TL’lik maaş farkı ödemeleri ağustos ayının ilk haftasında hesaplara yatacak. Emekli kök maaşa göre yapılan zam sonrası maaş farkı 3.7 milyon emekliyi kapsadı. Kök maaşı 10.000 TL ve altında olan tüm emekliler maaş farkı alacak.

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Toplam fark ödemesi 11 milyar TL


Buna göre; Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,




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