12 Dev Adam'da kritik maç öncesi sakatlık şoku! İsviçre yolculuğunda kadrodan çıkarılan o isim belli oldu

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Takımı, müsabaka için Fribourg'a ulaştı. Ay-yıldızlılarda kritik karşılaşma öncesi sakatlık engeli yaşandı.

1 /4 FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, müsabakanın oynanacağı Fribourg kentine gitti.



2 /4 Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıları, Cenevre Cointrin Havalimanı'nda Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere karşıladı.



3 /4 Millilerde Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan İsviçre maçının kadrosunda yer almazken Onuralp Bitim de sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

