12 Dev Adam'da kritik maç öncesi sakatlık şoku! İsviçre yolculuğunda kadrodan çıkarılan o isim belli oldu

08:2729/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Takımı, müsabaka için Fribourg'a ulaştı. Ay-yıldızlılarda kritik karşılaşma öncesi sakatlık engeli yaşandı.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, müsabakanın oynanacağı Fribourg kentine gitti.


Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıları, Cenevre Cointrin Havalimanı'nda Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere karşıladı.


Millilerde Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan İsviçre maçının kadrosunda yer almazken Onuralp Bitim de sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.


TÜRİYE - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


Ay-yıldızlılar, 30 Kasım Pazar günü Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.


#A Milli Erkek Basketbol Takımı
#FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeler
#Onuralp Bitim
