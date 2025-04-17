Aaron Boupendza'nın ölümüne ilişkin Çin polisinden açıklama geldi

Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza, Çin'de bir binanın 11. katından düşerek yaşamını yitirmişti. İntihar ya da cinayet ihtimalleri üzerinde duran Çin polisi, Gabonlu futbolcunun ölümüne ilişkin bir rapor paylaştı.
Süper Lig takımlarından Hatayspor'da gol krallığı yaşayan ve kariyerini Çin'de sürdüren Aaron Boupendza'dan acı haber gelmişti.
Çin'de bir binanın 11. katından düşen ve hayatını kaybeden Gabonlu futbolcu için intihar veya cinayet ihtimalleri üzerinde duruluyordu. Hatta oyuncunun kardeşinin de olay yerinde bulunması şüphe çekmişti.
Çin polisinden olaya ilişkin bir açıklama geldi. Yetkililer Boupendza'nın ölümünün kazara olduğunu açıkladı ve soruşturmanın kapatıldığını duyurdu.
Öte yandan Boupendza'nın ölümü futbol camiasını da yasa boğdu. Oyuncunun eski kulüplerinden Hatayspor, Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina ve Rumen teknik adam Marius Sumudica gibi isimler yıldız isme başsağlığı mesajları paylaştı.
Gabonlu oyuncu, son olarak Çin Ligi takımlarından Zhejiang FC'de forma giyiyordu.