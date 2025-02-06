Abdülkadir Ömür Süper Lig'e geri dönüyor: Yeni takımı herkesi şaşırttı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e dönüyor. 25 yaşındaki milli oyuncunun hafta sonu Türkiye'de olacağı belirtildi. İşte Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı...
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, bir türlü beklentileri karşılayamadı.
25 yaşındaki milli oyuncunun Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladığı ve hafta sonu Türkiye'ye geleceği iddia edildi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR SÜPER LİG'E DÖNDÜ
HT Spor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür ile anlaşma sağladı.
RİZESPOR ABDÜLKADİR ÖMÜR'Ü KİRALADI MI?
Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.
ABDÜLKADİR ÖMÜR NE ZAMAN RİZE'YE GELECEK?
Milli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için hafta sonu Rize'ye gideceği aktarıldı.
Sezon başında Trabzonspor'dan 2.5 milyon euro karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu. Bu sezon 21 maçta görev yapan Abdülkadir Ömür, bir asistlik performans sergiledi. Hull City ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar bulunuyor.