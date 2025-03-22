Abdullah Avcı'dan Süper Lig tahmini: Canlı yayında açıkladı

'Kapatıyor, bağlantıyı kesiyor...'

"Bizim ülkemizde fiziksel duruma şöyle bir bakış açısı var. Çarpacak, kıracak, dökecek. Bugün baskılar böyle olmuyor. Örnek verelim. Galatasaray'da en iyi baskıyı kim yapıyor? Mertens. Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Rakibe temas etmeden yapıyor. Kapatıyor, bağlantıyı kesiyor ve oyuncuyu başka tarafa yönlendirerek rakibin geri oynamasını sağlıyor."