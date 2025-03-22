Abdullah Avcı'dan Süper Lig tahmini: Canlı yayında açıkladı

Teknik direktör Abdullah Avcı katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değerlendiren Avcı, çarpıcı bir tespitte bulundu. İşte Abdullah Avcı'nın öne çıkan açıklamaları...
'En fazla dripling yapan takım'
"Biz yaşlı bir ligiz. PSG'i örnek verelim. Senelerce Şampiyonlar Ligi'ni kovaladı. Kimlerle kovaladı? Messi, Neymar, Mbappe gibi marka oyuncularla kovaladı ama olmadı. Şimdi Luis Enrique ile birlikte 2 senedir daha atletik ve genç oyuncularla yapıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla blok arası dikine pas atan takım. En fazla dripling yapan takım. PSG'nin gittiği nokta harika."
'Kapatıyor, bağlantıyı kesiyor...'
"Bizim ülkemizde fiziksel duruma şöyle bir bakış açısı var. Çarpacak, kıracak, dökecek. Bugün baskılar böyle olmuyor. Örnek verelim. Galatasaray'da en iyi baskıyı kim yapıyor? Mertens. Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Rakibe temas etmeden yapıyor. Kapatıyor, bağlantıyı kesiyor ve oyuncuyu başka tarafa yönlendirerek rakibin geri oynamasını sağlıyor."
'Keşkelerim hiç yok'
"Fenerbahçe ve A Milli Takım konuları zaman aşımına uğradı artık. Bitti, yaşanmış güzel hikayeler. Keşkelerim hiç yok. O görüşmeler, o sunum, yaşadığımız deneyimler bize bir sonrasında çok önemli şeyler kazandırıyorlar."
'Lig henüz bitmedi'
"Bence lig henüz bitmedi. Fenerbahçe'nin hala şansı var. Her şey olabilir."
'Ben onu aradım'
"Trabzonspor'da şampiyon olduğumuzda Fatih Tekke beni aramıştı. Geçen hafta da ben onu aradım. Trabzonspor'un oyun organizasyonu daha iyi olacak."
'Herkesin saygı göstermesi gerekiyor'
"Jose Mourinho, bütün kupalarını savunma güvenliğini elinde tutarak kazandı. Okan Buruk ise riskli oyunla kazanıyor. İkisine de herkesin saygı göstermesi gerekiyor."