Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı: 'Süpermen olmadığımı anladım'

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de görev aldığı süreç hakkında konuştu. Ilıcalı, "İş yükü gerçekten çok ağırdı ve Süperman olmadığımı gördüm" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de asbaşkan olarak görev yapan ve bu yıl görevinden ayrılan Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.
Hull Live'a konuşan Ilıcalı, bu süreç hakkında bilgiler verdi.
Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'de bir yıl boyunca sorumluluğum vardı, bununla çok gurur duyuyorum."
"Dominik Cumhuriyeti ve İstanbul'da işletmeleri olan bir iş adamı olarak, Hull City'yi satın aldıktan sonra , her şeyi organize edebiliyordum, ancak kolay değildi."
"Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olduğumda, bu büyük bir sorumluluktu ve sevdiğim bir şeydi. Üstesinden gelebiliyordum, ancak benim için ağırdı."
"Herkesin hayal edebileceği en yoğun hayata sahipken, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olduğumda, kulüple çok uzun zamanlar geçirmeye başladım, iş yükü gerçekten çok ağırdı ve Süpermen olmadığımı gördüm."
"Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanların kulüp içinde yaşandığını düşünüyorum ve yaptığım herhangi bir yorum insanlara zarar verebilir ki bunu istemiyorum."
"Ayrılmaya karar verdim. Bu yüzden başkan Ali Koç'tan izin istedim."
"Kendisi çok iyi bir arkadaşımdır ve bana ayrılmam için izin verdi."
"Gerçekten çok zor zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim."
"Hem yurt içinde hem yurt dışında her Fenerbahçe maçında kulübü temsil ettim, bu benim için büyük bir onurdu."
"Ancak Hull City de benim için çok önemliydi."
"Benim için çok çok zor zamanlardı. Kariyerimin en zor yılıydı."