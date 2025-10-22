Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için olay tahmin: 'Yazın bir kenara' diyerek açıkladı

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için olay tahmin: 'Yazın bir kenara' diyerek açıkladı

Selman Ağrıkan
14:4222/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar, Galatasaray'ın bugün Devler Ligi'nde Bodo-Glimt'i konuk edeceği maçla ilgili tahminini açıkladı. Çakar'ın iddialı yorumu sarı-kırmızılıların tepkisini çekti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında bugün sahasında Norveç takımı Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

İlk maçta Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada ise İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu. Temsilcimiz, Bodo-Glimt'i mağlup ederek puan cetvelinde üst sıralara çıkmak istiyor.

Kritik maça saatler kala heyecan giderek artarken, Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan karşılaşmayla ilgili gündem olan bir tahmin geldi.

Ahmet Çakar, iddialı bir şekilde Galatasaray'ın Bodo-Glimt'i yenmeyeceğini öne sürdü.

Çakar, "Bunu yazın bir yere; Galatasaray, Bodo-Glimt'i yenmeyecek. Dolayasıyla Liverpool maçındaki mağlubiyet manasız hale gelecek. Liverpool maçındaki galibiyet ancak Bodo/Glimt'i yenersen değerli hale gelebilir" dedi.




Karabağ'ın Portekiz deplasmanında Benfica'yı 3-2 yenmesini örnek gösteren ünlü yorumcu, şu ifadeleri kullandı:


"İnsanlar nasıl düşünüyordu Frankfurt'a yenildikten sonra Bodo'yu mutlak yeneriz, Liverpool'a yenilebiliriz. Ama tam tersi olursa... Liverpool zaten ilerleyen haftalarda toparlayacak senin üzerine çıkacak puan olarak. Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i yenmesi mümkün değil. Kağıt üzerinde çok favori görünüyor ama futbolun güzel tarafı bu. Karabağ'ın Benfica'yı deplasmanda yenmesi kağıt üzerinde mümkün müydü? Ağır favoriydi Benfica. Galatasaray da Bodo/Glimt karşısında ağır favori ama Benfica-Karabağ maçı kadar favori değil Galatasaray."


#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Bodo/Glimt
#Ahmet Çakar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman kalkacak?