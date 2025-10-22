Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için olay tahmin: 'Yazın bir kenara' diyerek açıkladı

Futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar, Galatasaray'ın bugün Devler Ligi'nde Bodo-Glimt'i konuk edeceği maçla ilgili tahminini açıkladı. Çakar'ın iddialı yorumu sarı-kırmızılıların tepkisini çekti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında bugün sahasında Norveç takımı Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
İlk maçta Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada ise İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu. Temsilcimiz, Bodo-Glimt'i mağlup ederek puan cetvelinde üst sıralara çıkmak istiyor.
Kritik maça saatler kala heyecan giderek artarken, Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan karşılaşmayla ilgili gündem olan bir tahmin geldi.
Ahmet Çakar, iddialı bir şekilde Galatasaray'ın Bodo-Glimt'i yenmeyeceğini öne sürdü.
Çakar, "Bunu yazın bir yere; Galatasaray, Bodo-Glimt'i yenmeyecek. Dolayasıyla Liverpool maçındaki mağlubiyet manasız hale gelecek. Liverpool maçındaki galibiyet ancak Bodo/Glimt'i yenersen değerli hale gelebilir" dedi.
Karabağ'ın Portekiz deplasmanında Benfica'yı 3-2 yenmesini örnek gösteren ünlü yorumcu, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar nasıl düşünüyordu Frankfurt'a yenildikten sonra Bodo'yu mutlak yeneriz, Liverpool'a yenilebiliriz. Ama tam tersi olursa... Liverpool zaten ilerleyen haftalarda toparlayacak senin üzerine çıkacak puan olarak. Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i yenmesi mümkün değil. Kağıt üzerinde çok favori görünüyor ama futbolun güzel tarafı bu. Karabağ'ın Benfica'yı deplasmanda yenmesi kağıt üzerinde mümkün müydü? Ağır favoriydi Benfica. Galatasaray da Bodo/Glimt karşısında ağır favori ama Benfica-Karabağ maçı kadar favori değil Galatasaray."