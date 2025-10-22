Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için olay tahmin: 'Yazın bir kenara' diyerek açıkladı

Karabağ'ın Portekiz deplasmanında Benfica'yı 3-2 yenmesini örnek gösteren ünlü yorumcu, şu ifadeleri kullandı:





"İnsanlar nasıl düşünüyordu Frankfurt'a yenildikten sonra Bodo'yu mutlak yeneriz, Liverpool'a yenilebiliriz. Ama tam tersi olursa... Liverpool zaten ilerleyen haftalarda toparlayacak senin üzerine çıkacak puan olarak. Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i yenmesi mümkün değil. Kağıt üzerinde çok favori görünüyor ama futbolun güzel tarafı bu. Karabağ'ın Benfica'yı deplasmanda yenmesi kağıt üzerinde mümkün müydü? Ağır favoriydi Benfica. Galatasaray da Bodo/Glimt karşısında ağır favori ama Benfica-Karabağ maçı kadar favori değil Galatasaray."



