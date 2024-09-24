UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Hollanda devi Ajax’a konuk olacak. Daha önce Ajax ile 6 kez karşılaşan siyah-beyazlılar bu maçların hepsinde mağlup oldu. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde oynadığı resmi son 8 maçı kaybetmeyen Beşiktaş zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

1 /12 Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi’nde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.



2 /12 Bugüne kadar Ajax ile oynadığı altı Avrupa kupası maçının tamamında en az ikişer gol yiyen Beşiktaş (toplam 14), bu karşılaşmaların üçünde fileleri havalandıramadı ve toplam üç gol sevinci yaşadı.



3 /12 Ajax’ın Avrupa kupaları tarihinde 0 galibiyet oranına sahip olduğu takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi, daha önceki altı maçta da mağlup ettiği Beşiktaş.



4 /12 UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı son 10 maçın sadece birini kazanabilen Ajax (4B 5M), tek galibiyetini son karşılaşmada AEK’i sahasında 3-1 mağlup ederek aldı. Hollanda ekibinin bu turnuvada üst üste 2+ galibiyet aldığı son seri bu 10 maçlık sürecin hemen öncesindeydi (5G).



5 /12 UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösterdiği son sezonda deplasmanda çıktığı üç grup maçını da en az üçer gol yiyerek kaybeden Beşiktaş (2-4 vs Slovan Bratislava, 1-3 vs Braga, 0-4 vs Wolves), bu turnuva tarihinde daha uzun bir dış saha mağlubiyet serisi yaşamadı.



6 /12 Bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı altı maçın beşini kazanan Ajax (1M), daha önceki iki sezonun toplamında aldığı galibiyet sayısını şimdiden yakaladı (5G 5B 10M).



7 /12 Beşiktaş, Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında boy gösterdiği son dört sezonda da çıktığı ilk deplasman maçını kazanamadı (1B 3M). Siyah-beyazlılar, bu süreçteki yenilgilerinden birini 2021/22 Şampiyonlar Ligi gruplarında ziyaret ettiği Ajax’a 2-0 mağlup olarak aldı.

8 /12 Avrupa kupalarında Ajax formasıyla ilk 11 çıktığı 12 maçta 879 dakika görev yapan ve iki gol atan Brian Brobbey, oyuna sonradan girdiği 13 karşılaşmada 267 dakika sahada kalıp üç gol sevinci yaşadı.



9 /12 UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde Ciro Immobile’den (16) daha fazla gol atan sadece üç İtalyan oyuncu bulunuyor: Alessandro Altobelli (25), Roberto Baggio (17), Giuseppe Rossi (17).



10 /12 Beşiktaş’ın yıldızı Rafa Silva’nın kariyerinde resmi maç golü atamadığı takımlar arasında Ajax’tan (4 maç) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Academica (6 maç).



11 /12 Beşiktaş’ın başında görev yapan Giovanni van Bronckhorst’un teknik direktörlük kariyerinde en fazla resmi maç mağlubiyeti aldığı rakibi Ajax (8).