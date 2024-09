UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösterdiği son sezonda deplasmanda çıktığı üç grup maçını da en az üçer gol yiyerek kaybeden Beşiktaş (2-4 vs Slovan Bratislava, 1-3 vs Braga, 0-4 vs Wolves), bu turnuva tarihinde daha uzun bir dış saha mağlubiyet serisi yaşamadı.