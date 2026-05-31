Ali Koç'la ilgili gündem olan iddia: Avrupa’nın en başarılı kulüplerinden birine talip oldu

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç'un, Avrupa'da tarihi başarılara imza atan köklü kulübün hisselerini satın almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
Ali Koç ile ilgili ortaya atılan yeni bir iddia, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Fotospor’un haberine göre Koç’un, İspanya futbolunun köklü kulüplerinden Sevilla FC’nin hisselerini satın almak için çalışmalar yürüttüğü öne sürüldü.
Haberde, Sevilla’nın mevcut mali yapısı ve hisse dağılımı nedeniyle olası bir satın alma sürecinin ciddi bir yatırım gerektirdiği belirtildi. Kulübün kontrolünü sağlayacak hisselerin alınması ve ek finansman desteği için yaklaşık 150 milyon euroluk bir bütçenin gündemde olduğu ifade edildi.
Avrupa futbolunda önemli başarılar elde etmesine rağmen Sevilla, son dönemde hem sportif hem de ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçiyor. Kulübün mali dengelerini yeniden kurmak için çeşitli yatırım seçeneklerinin değerlendirildiği belirtiliyor.
İspanyol ekibi, Avrupa kupalarındaki tarihi performansıyla dikkat çekiyor. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde kazandığı 7 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.