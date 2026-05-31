Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ali Koç'la ilgili gündem olan iddia: Avrupa’nın en başarılı kulüplerinden birine talip oldu

Ali Koç'la ilgili gündem olan iddia: Avrupa’nın en başarılı kulüplerinden birine talip oldu

17:0631/05/2026, Pazar
G: 31/05/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç'un, Avrupa'da tarihi başarılara imza atan köklü kulübün hisselerini satın almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Ali Koç ile ilgili ortaya atılan yeni bir iddia, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Fotospor’un haberine göre Koç’un, İspanya futbolunun köklü kulüplerinden Sevilla FC’nin hisselerini satın almak için çalışmalar yürüttüğü öne sürüldü.

Haberde, Sevilla’nın mevcut mali yapısı ve hisse dağılımı nedeniyle olası bir satın alma sürecinin ciddi bir yatırım gerektirdiği belirtildi. Kulübün kontrolünü sağlayacak hisselerin alınması ve ek finansman desteği için yaklaşık 150 milyon euroluk bir bütçenin gündemde olduğu ifade edildi.

Avrupa futbolunda önemli başarılar elde etmesine rağmen Sevilla, son dönemde hem sportif hem de ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçiyor. Kulübün mali dengelerini yeniden kurmak için çeşitli yatırım seçeneklerinin değerlendirildiği belirtiliyor.

İspanyol ekibi, Avrupa kupalarındaki tarihi performansıyla dikkat çekiyor. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde kazandığı 7 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

#Ali Koç
#Sevilla
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıtta beklenen indirim geliyor: Benzin ve motorinde yeni fiyatlar ortaya çıktı