Amedspor'un paylaşımına tepki yağdı: TFF'nin harekete geçmesi bekleniyor

1. Lig ekiplerinden Amedspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan bir video, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Terör örgütü YPG’ye destek olmak için gerçekleştirilen akıma katılan ekibin PFDK’ya sevk edilmesi bekleniyor. Amedspor, puan silme ve ihraç gibi cezalarla karşı karşıya kalabilir.
Amedspor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle yeniden tartışmaların odağına yerleşti.
Amedspor, terör örgütü YPG’ye destek olmak için sosyal medyada gerçekleştirilen akıma katıldı. Paylaşımda, bir kız çocuğunun stadyumda saçının örüldüğü görüntüler yer aldı.
Daha önce de PKK'lı kadınların birbirlerinin saçlarını ördüğü görseller örgüt propagandası olarak sosyal medyada kullanılmıştı.
Amedspor'un açıkça terör propagandası yapan paylaşımı kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.
Öte yandan, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısının ardından birçok spor kulübünün Türk bayraklı paylaşımlar yaptığı, ancak Amedspor’un bu yönde bir paylaşımda bulunmadığı da eleştiriler arasında yer aldı. Ayrıca Amedspor taraftar gruplarının, Suriye’de terör örgütlerine yönelik operasyonlar nedeniyle bir süre faaliyetlerini durdurduklarını duyurması da dikkati çekti.
Yaşanan gelişmelerin ardından futbolseverler Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çağrıda bulunarak Amedspor hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti.
Amedspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor.
Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesinde yer alan “Ayrımcılık ve ideolojik propaganda” başlığında, “Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında her türlü ideolojik propaganda yapmak yasaktır” ifadesi bulunuyor. Talimatta, ihlalin ağırlığına veya tekrarına göre kulüplere seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi cezaların verilebileceği belirtiliyor.
