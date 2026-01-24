Amedspor'un paylaşımına tepki yağdı: TFF'nin harekete geçmesi bekleniyor

Öte yandan, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısının ardından birçok spor kulübünün Türk bayraklı paylaşımlar yaptığı, ancak Amedspor’un bu yönde bir paylaşımda bulunmadığı da eleştiriler arasında yer aldı. Ayrıca Amedspor taraftar gruplarının, Suriye’de terör örgütlerine yönelik operasyonlar nedeniyle bir süre faaliyetlerini durdurduklarını duyurması da dikkati çekti.